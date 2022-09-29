"Вполне достаточно": Игорь Пустовит признался, сколько платит алиментов на детей

Известный украинский блогер Игорь Пустовит рассказал, как они с эксдружиной Сашей Бо решили вопросы воспитания детей. Также он признался, сколько он платит алиментов.

По его словам, они с эксдружиной нашли общий язык. Бывшие уладили невзгоды ради детей. Так, Игорь теперь чаще видится с сыновьями, а Саша не возражает этому.

"Самое главное - мы с бывшей женой пришли к общему решению. Мы общаемся исключительно касательно детей. Я детей вижу гораздо чаще", - рассказал блогер.

Игорь Пустовит рассказал об алиментах на детей (скрин)

Пустовит сказал, что он помогает Саше и финансово, то есть платит алименты на детей. Игорь считает это своим долгом, ведь он тоже хочет присутствовать финансово в воспитании сыновей.

"Конечно (оплачиваю алименты - ред.). Я оплачиваю частично школу. Мы оплачиваем совместно все счета. У нас двое детей - есть школа, есть садик. Есть алименты. Я и не отказывался от алиментов", - отметил Пустовит.

Игорь Пустовит рассказал об алиментах на детей (скрин)

Он заявил, что ежемесячно платит 20 тысяч. По его мнению, этой суммы достаточно для двух сыновей. Кроме того, когда мужчина забирает детей к себе домой, то все расходы он тоже берет на себя.

"Я считаю, что тысяч 20 на какие-то такие нужды вполне достаточно. Возможно, нужно больше. Есть моменты, например, когда дети у меня. Я их забираю на неделю, мне же никто не платит алименты. То есть это мои счета, я все плачу. Я считаю, мы в этом плане пришли к достаточно замечательному общему согласию. По договору, конечно же", - добавил Игорь.

Добавим, что о разрыве украинских инстаграмм-блоггеров стало известно еще в июне 2021 года.