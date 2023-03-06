"Целый экипаж отошел в вечность": в бою за Бахмут погибли бойцы "Холодного Яра"

Что известно о гибели военных

"Я не знаю, куда уже дальше можно разбивать сердце. Побратимы уже написали в фейсбуке, поэтому пишу и я. Наши любимые ребята отошли в вечность. Целый экипаж. Такие искренние, такие веселые, скромные. Они были великолепны. Почивайте с миром. И пусть ваши убийцы будут прокляты и не найдут покоя ни при жизни, ни после смерти", - написала Ирина.

Бойцы погибли под Бахмутом, именно там сейчас ведет бои 93-я бригада.

"Я не хочу вечной славы героям. Я хочу, чтобы герои вернулись в свои семьи и жили обычной негероической жизнью", - добавила Рыбакова.

Погибшие бойцы 93-й бригады (фото: Facebook/Ирина Рыбакова)

В комментариях люди выражают свои соболезнования. Пост также комментируют военные, непосредственно знавшие погибших.

"Экипаж был роскошный. Сколько раз они реально помогали нам. Всегда прикрывали пехоту. Благодарность самая большая. Земля вам ребята пухом. Слава Украине", - написал боец 93-й бригады Владимир Дяченко.

Пока официально имена погибших и дополнительную информацию не разглашают.

Погибшие бойцы 93-й бригады (фото: Facebook/Ирина Рыбакова)

Отметим, что в Бахмуте ведутся самые жестокие бои. По данным 93-й бригады, ситуация сложная, но украинские военные не покидают позиций.

"Ситуация вокруг Бахмута обостряется каждый день и даже каждый час. Проезда в город уже фактически нет: знакомые волонтеры не могут въехать уже несколько суток, чтобы завезти гуманитарку, из-за мощных обстрелов. Титаническими усилиями наши военные удерживают город", - говорится в сообщении 93 бригады в Instagram.

Погибшие бойцы 93-й бригады (фото: Facebook/Ирина Рыбакова)