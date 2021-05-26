Циклон Nathan притягне в Україну дощі з грозами: коли знову похолодає

Погода в Україні в четвер, 27 травня, очікується нестійка, з опадами у вигляді дощів і гроз у ряді регіонів внаслідок впливу атмосферного фронту циклону під назвою NATHAN, що приходить до країни з півночі.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.
Зазначається, що прохолодні повітряні маси, які несе з собою циклон, поки не позначаться на температурі повітря - в Україні в цілому збережеться досить тепла погода.
За даними фахівців, чергове похолодання очікується на вихідних, 29 і 30 травня. А в четвер і п'ятницю можна буде ще насолоджуватися теплом.
27 травня прогнозуються дощі з грозами на Півночі, в Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях.
На решті території країни - без опадів.
Стовпчики термометрів в нічний час коливатимуться між +10 та +15 градусами, проте в західних регіонах буде холодніше: близько +6... +11 градусів.
Вдень температура повітря в середньому по країні очікується близько +23... +28 градусів, але в західних, північних та Вінницькій областях трохи нижче: близько +20... +25 градусів.
Карта погоди в Україні 27 травня (фото: facebook.com/UkrHMC)
Раніше повідомлялося, що синоптик Наталка Діденко оновила прогноз і попередила про похолодання з дощами, які йдуть в Україну.
Нагадаємо, що за даними Укргідрометцентру, в червні в Україні середня місячна температура повітря очікується в межах 18-22 градусів.