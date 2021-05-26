Циклон Nathan притягне в Україну дощі з грозами: коли знову похолодає

Зазначається, що прохолодні повітряні маси, які несе з собою циклон, поки не позначаться на температурі повітря - в Україні в цілому збережеться досить тепла погода.

За даними фахівців, чергове похолодання очікується на вихідних, 29 і 30 травня. А в четвер і п'ятницю можна буде ще насолоджуватися теплом.

27 травня прогнозуються дощі з грозами на Півночі, в Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях.

На решті території країни - без опадів.

Стовпчики термометрів в нічний час коливатимуться між +10 та +15 градусами, проте в західних регіонах буде холодніше: близько +6... +11 градусів.

Вдень температура повітря в середньому по країні очікується близько +23... +28 градусів, але в західних, північних та Вінницькій областях трохи нижче: близько +20... +25 градусів.

Карта погоди в Україні 27 травня (фото: facebook.com/UkrHMC)