Виктория Бекхэм, Гарри Стайлз и другие звезды презентуют собственные духи этой осенью

Голливудские звезды достаточно часто развивают личный бренд. И очень часто за этим стоит производство одежды, косметики или парфюмерии. Некоторые селебрити представят свои коллекции этой осенью.

РБК-Украина (проект Styler) сделало свою подборку голливудских звезд, выпускающих новенькие коллекции духов этой осенью и с удовольствием делится ею с вами.

Гарри Стайлз

Более 2 лет певец занимается развитием собственного бьюти-бренда Pleasing. Этой осенью Гарри решил удивить своих поклонников авторскими духами. Он выспускает 3 уникальных запаха, которые разрабатывал в сотрудничестве с французским парфюмерным домом Robertet.

Коллекция духов называется "Исследованием тепла", в которую вошли три совершенно разных, но знаковых аромата:

Bright, Hot - это яркий и опьяняющий древесно-амбровый аромат которого составляют верхние ноты сливы и табачных листьев, соединенные с маслом ириса и морским аккордом. Нижние ноты Bright, Hot включат кедр, абсолют бобов тонкая, ванили, а также хрустящую амбру.

Rivulets - этот аромат имеет целью передать запах встречи с незнакомцем, во время которой останавливается время. Цветочный и освежающий аромат содержит ноты лимона, черного перца мадагаскарского, белого льна и цвета поплина.

Closeness - имеет верхние ноты включают экстракт австралийского розового перца и кардамон, средние ноты - масло ириса, морковное французское ношение и бамбук, а завершает эту композицию соленый мускус, индийский папирус и кашемировое дерево.

Презентация веганских и экологичных ароматов состоится уже 16 ноября.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм представит этой осенью три унисекс-аромата, которые она посвятила своим близким и времени, проведенному наедине с Дэвидом Бекхэмом. Дебютные ароматы от ее одноименного бренда разработаны вручную парфюмером Жеромом Эпинеттом.

Духи от Бекхэм получили достаточно интригующие названия:

Portofino '97 - свежий аромат, который имеет целью романтизировать каждый образ.

Suite 302 - воплощение настоящего гламура. Этот аромат дымчатый, кожаный и провокативный.

San Ysidro Drive - а этот аромат Виктория презентовала, как запах домашнего уюта

Билли Айлиш

Три года подряд Билли выпускает по одному парфюму в год. На этот раз он стал еще и завершающим.

Аромат Eilish No.3. - он пахнет смесью жасмина, розового перца и грейпфрута с оттенками шафрана.

Новый красный аромат от Айлиш обладает не менее интересным флаконом, который воплощает в себе женский бюст красного цвета.

Стоит напомнить, что первый парфюм от артистки Eilish No.1 вышел в 2021 году. Это был флакон в виде золотого бюста певицы и обладал ванильным ароматом. Через год был представлен Eilish No. 2 в виде черного бюста с перечно-цитрусовым ароматом.

Бейонсе

Этой осенью Бейонсе также выпускает свои секретные духи. CE NOIR - они имеют верхние ноты клементина и золотого меда. Сердце состоит из розы и жасмина, а нижние ноты - мирр и золотой янтарь.

Название новинки уже не держится в секрете, также уже известна цена за 50 миллилитров такой парфюмированной водички - 160 долларов.

Над композицией работали французские парфюмеры, а дизайн флакона разрабатывала сама певица.