ua en ru
Чт, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Интересные факты из биографии эпатажного Гарри Стайлза

Четверг 01 февраля 2024 16:46
UA EN RU
Интересные факты из биографии эпатажного Гарри Стайлза Гарри Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)
Автор: Юлия Любченко

Гарри Стайлз стал настоящей суперзвездой Голливуда и иконой стиля, развеивающего гендерные стереотипы.

РБК-Украина (проект Styler) собрала интересные факты из жизни и карьерного пути певца.

При подготовке материала были использованы источники: Википедия, Instagram артиста, американский Vogue.

Являлся лидером One Direction

Хотя Гарри не был самым красивым в группе, его харизма цепляла слушателей во всем мире. Также его партии и игра в клипах делала из него того же парня из One Direction, чье имя называли первым и это делало его лидером.

Интересные факты из биографии эпатажного Гарри Стайлза

Интересные факты о Гарри Стайлзе (фото: instagram.com/harrystyles)

Разрушает шаблоны

Гарри любит свободу во всем - особенно это проявляется в творчестве, которое считают уникальным и в его стиле. Он любит яркие наряды, может выходить на сцену полуобнаженным и не стесняется иногда красить ногти. Его называют дерзким и провокационным.

Интересные факты из биографии эпатажного Гарри Стайлза

Интересные факты о Гарри Стайлзе (фото: instagram.com/harrystyles)

"Коллекционирует" татуировку на теле

На теле певца можно увидеть огромную тату коллекцию. Все они разные, но очень знаковые и особенные для Гарри. Он имеет тату в форме бабочки, сердец, роз, птиц, летящих навстречу друг другу и многих других.

Интересные факты из биографии эпатажного Гарри Стайлза

Интересные факты о Гарри Стайлзе (фото: instagram.com/harrystyles)

Любитель женской одежды

В одном из своих интервью Стайлз говорил, что он не может пройти мимо женского отдела одежды и он считает женские вещи отличными и не ограничивает себя в выборе, ведь весь гардероб - это проявление творчества.

Интересные факты из биографии эпатажного Гарри Стайлза

Интересные факты о Гарри Стайлзе (фото: instagram.com/harrystyles)

Имеет статус "Икона моды"

Статус "Иконы моды" Гарри получил в далеком 2018 году, когда бренд Gucci представил Гарри в качестве посла. Дальше была роль соведущего балла Met Gala 2019. А в истории американского Vogue Гарри стал первым мужчиной, попавшим на обложку.

Интересные факты из биографии эпатажного Гарри СтайлзаИнтересные факты из биографии эпатажного Гарри Стайлза

Интересные факты о Гарри Стайлзе (фото: instagram.com/harrystyles)

Для Гарри нет сложных задач

Он как артист берет на себя всю ответственность за свой контент. Именно поэтому в клипах Гарри делает все - летает, бегает, ездит на велосипедах и лошадях, ходит по канату, танцует.

Интересные факты из биографии эпатажного Гарри СтайлзаИнтересные факты из биографии эпатажного Гарри Стайлза

Интересные факты о Гарри Стайлзе (фото: instagram.com/harrystyles)

Раньше мы рассказывали о том, что Гарри Стайлз побрился наголо и шокировал фанатов.

Также читайте наш материал о том, что Гарри Стайлз и другие звезды представят собственные духи этой осенью.

Читайте РБК-Украина в Google News
звезды шоу-бизнеса
NEWS
ЕС одобрил помощь Украине на 50 млрд евро
ЕС одобрил помощь Украине на 50 млрд евро