Кто такой Лачен и кто сделал его известным: интересные факты, о которых вы не знали

Игорь Лаченков, известный как Лачен, это блоггер-миллионник, автор Telegram-канала "Лачен пишет". Сейчас у него около 1,5 миллионов подписчиков.

Кто он такой и кто сделал его известным, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Кто такой Лачен

Игорю Лаченкову 25 лет, он родился в Днепре. Известно, что его мать работала судьей в Днепре, тогда как он сам учился на экономическом факультете Харьковского университета. Родители парня развелись давно.

Он учился в школе № 23. После школы поступил к Ярославу Мудрому, получил бакалавра, по специальности - юстиция и право.

Игорь Лаченков (фото: instagram.com/lachen_tyt)

Как Лачен стал блогером

С 2019 года Игорь занимался развитием Telegram-каналов. Основной канал "Лачен пишет" Игорь основал в январе 2022 года. До этого он учился в университете, вел крупнейший юмористический Telegram-канал "Бро скинул мем" и вел соцсети (Twitter и Instagram) медиаресурса о городе Днепр pro.dnipro.

Относительно развития своего канала Игорь Лаченков потратил примерно 1,500 долларов.

"Первая аудитория пришла из моего Instagram, где у меня было 70,000-80,000 подписчиков, через мой Twitter. В юмористическом канале "Бро скинул мем" было 150,000 человек, поэтому в "Лачен пишет" в первые дни появилось где-то 10,000 подписчиков", - рассказывал Игорь в одном из интервью.

После этого он решил закупить рекламу на других ресурсах, и на 20 февраля 2022 года на его канал подписалось 50,000 человек.

"Люди уже начали активно следить за событиями, началось напряжение по поводу возможной полномасштабной войны," - добавил он.

Игорь Лаченков и Борис Джонсон (фото: instagram.com/lachen_tyt)

Кто сделал известным Игоря Лаченкова

В июне 2022 года Сергей Притула вместе с Игорем Лаченковым инициировали проект "Народный Байрактар", в рамках которого украинцы за трое суток собрали 600 миллионов гривен.

Компания Baykar решила передать три беспилотника, которые планировали купить за собранные средства, бесплатно. Вместо этого волонтеры приобрели искусственный спутник для использования Вооруженными силами Украины.

Игорь Лаченков и Сергей Притула (instagram.com/lachen_tyt)

В 2022 году Лаченков попал в рейтинг 30 до 30: лицо будущего от Forbes Украина.

В начале 2023 года Игорь сообщил, что получил медаль При содействии военной разведке Украины ІІ-й степени. Награду ему лично вручил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Лаченков и Буданов (instagram.com/lachen_tyt)