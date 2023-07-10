RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У этих знаков Зодиаку впереди - кризис. Астрологи сделали предупреждение

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака, для которых ближайшая неделя с 10 по 16 июля 2023 будет кризисной и полной испытаний.

Кто они, рассказали астрологи в материале Styler.

Телец

Для представителей знака ожидается конфликтный период - как в профессиональной сфере, так и в личной.

Не исключено, что вам придется отстаивать свои позиции на работе. Так что желательно занять твердую и спокойную позицию, а не избегать противостояния.

Бюджет придется пересмотреть, распределить доходы и расходы.

В личной сфере желание перемен будет очень сильным и это повлечет за собой неожиданные события в жизни.

Дева

У вас возникнет много вопросов, на которые сложно найти ответы. Возможно ощущение тупика, но поддаваться отрицательным эмоциям не стоит.

К счастью, в конце недели ситуация начнет улучшаться, даже могут быть интересные предложения по работе.

Астрологи советуют на выходных постараться снизить физические и нравственные нагрузки.

Совет вам: проведите время с самыми близкими людьми, получите хорошие эмоции и восстановите силы.

Козерог

Эта неделя принесет множество забот и проблем, которые придется быстро решать и не оглядываться.

Вы получите шанс показать свои организаторские способности, навыки и таланты, так что не упустите его.

Тем не менее в конце недели ожидается улучшение финансовой сферы и выходные будут посвящены покупкам. Но слишком не транжирьте.

Раньше мы писали, какие мужчины по знаку Зодиака считаются худшими и лучшими.

Также читайте, какие пары по знаку Зодиака имеют самую страстную любовь.

Читайте РБК-Украина в Google News
астрологГороскопастрология