У этих знаков Зодиаку впереди - кризис. Астрологи сделали предупреждение

Телец

Для представителей знака ожидается конфликтный период - как в профессиональной сфере, так и в личной.

Не исключено, что вам придется отстаивать свои позиции на работе. Так что желательно занять твердую и спокойную позицию, а не избегать противостояния.

Бюджет придется пересмотреть, распределить доходы и расходы.

В личной сфере желание перемен будет очень сильным и это повлечет за собой неожиданные события в жизни.

Дева

У вас возникнет много вопросов, на которые сложно найти ответы. Возможно ощущение тупика, но поддаваться отрицательным эмоциям не стоит.

К счастью, в конце недели ситуация начнет улучшаться, даже могут быть интересные предложения по работе.

Астрологи советуют на выходных постараться снизить физические и нравственные нагрузки.

Совет вам: проведите время с самыми близкими людьми, получите хорошие эмоции и восстановите силы.

Козерог

Эта неделя принесет множество забот и проблем, которые придется быстро решать и не оглядываться.

Вы получите шанс показать свои организаторские способности, навыки и таланты, так что не упустите его.

Тем не менее в конце недели ожидается улучшение финансовой сферы и выходные будут посвящены покупкам. Но слишком не транжирьте.