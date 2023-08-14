К этим знакам Зодиака начнут липнуть деньги. Не будете знать, на что тратить!
Гороскоп на неделю расскажет о знаках Зодиака, которым очень повезет с финансами в ближайшее время. Астрологи говорят, что эти везунчики отличатся с 14 по 20 августа.
Об этом пишет Meta.
Близнецы
Близнецам удастся обойти других представителей зодиакального круга и стать по-настоящему богатым человеком.
Астрологи советуют: смело запускайте свой бизнес, но и от дополнительной работы не отказывайтесь. Таким образом вы сформируете финансовую "подушку безопасности" на будущее.
Весы
Деньги начнут липнуть к Весам будто сами собой. Астрологи говорят, что вы просто не будете успевать их тратить.
Этот знак отличается расточительностью и неумением планировать семейный бюджет, астрологи рекомендуют спуститься с небес на землю и отложить хоть что-нибудь на будущее.
Скорпион
Врожденная страстность поможет вам получить хороший доход от нового источника дохода.
Вы получите его после встречи с влиятельным человеком, который подведет вас к новой жизни, где царят успех, богатство и процветание. Будьте внимательны к окружающим, чтобы не пропустить судьбоносный поворот.
Раньше мы писали, какой месяц является наиболее благоприятным для каждого знака Зодиака.
Также читайте о главных недостатках всех знаков Зодиака, мешающих им жить.