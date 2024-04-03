Цифры - не помеха: 5 украинских звездных пар с разницей в возрасте 15 и более лет

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская - 15 лет

О личной жизни Владимира Остапчука часто пишут в таблоидах. Его третьей женой стала Екатерина Полтавская, которая на 15 лет моложе 38-летнего ведущего.

Блогерша призналась, что Остапчук - ее первый муж, и до него она никогда даже не целовалась ни с кем.

"Я думал, что это будут отношения отец-ребенок. Но потом я понял, что на в 22 - уже зрелый человек и умнее, чем большинство женщин, которых я знал в своей жизни", - делился шоумен в своем шоу "Мекнул - спрашивайте".

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко - 15 лет

Дмитрию Комарову 40 лет, тогда как его жене, ведущей новостей и обладательнице титула Мисс Украина 2016 Александре Кучеренко, всего 25. Для обоих это первый брак, и несмотря на разницу в возрасте в 15 лет, они нашли взаимопонимание и любовь.

"Вообще нет ощущения, что такая большая разница в возрасте. Я, на самом деле, никогда не общался так близко с девушками, которые настолько меня младше. Я чувствую себя на уровне с человеком по уму. Мы абсолютно понимаем друг друга. Нам всегда интересно вместе", - признавался в интервью журналист и телеведущий.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Оля Полякова и Вадим Буряковский - 16 лет

Когда Оля Полякова скрывала свой настоящий возраст, разница в возрасте с мужем казалась еще более значительной.

Фактически Вадим Буряковский старше певицы на 16 лет. В ее шоу "Взрослые девушки" с Машей Ефросининой Полякова отметила, что многие прогнозировали развод им с мужем уже на свадьбе, и сегодня некоторые удивляются, когда узнают, что они вместе уже 20 лет.

Пара воспитывает двух дочерей - 18-летнюю Машу и 11-летнюю Алису. Сама исполнительница заявила, что никогда не планирует разводиться с мужем.

Оля Полякова и Вадим Буряковский (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Юлия Думанская и Григорий Козловский - 20 лет

В 2018 году 28-летняя певица Юлия Думанская вышла замуж за львовского бизнесмена Григория Козловского, который был старше ее на 20 лет.

Через месяц после свадьбы артистка объявила о своей беременности.

Она родила ему четвертого ребенка - дочь Диану, которая стала для звезды первым. В мае 2021-го у пары родился сын, которого назвали Яремой.

Юлия Думанская и Григорий Козловский (фото: instagram.com/julia_dumanska)

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова - 28 лет

Виктор Павлик старше своей четвертой жены Екатерины Репяховой на 29 лет, и их отношения в свое время подвергались жесткой критике в сети.

Блогершу обвиняли в том, что она вышла замуж за певца по расчету, а исполнителя - в том, что он оставил свою жену и неизлечимо больного (ныне - покойного) сына ради молодой девушки.

Однако пара решила строить свое счастье, несмотря на все трудности, и ныне они вместе воспитывают двухлетнего сына Михаила.

"У нас очень большая разница в возрасте - почти 30 лет, но в мире есть много примеров таких браков. И возраст абсолютно ни при чем, если у нас хорошие отношения, если между нами любовь и у нас все классно. Катя меня понимает с полувзгляда, а не то что с полуслова", - говорил Павлик об их отношениях.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)