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С этой монетой можно разбогатеть. Какие 50 копеек принесут почти 40 тысяч (фото)

Сколько стоят 50 копеек в 1992 году (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Некоторые украинские монеты могут быть очень ценными. Но для того, чтобы или те или иные "копейки" заинтересовали нумизматов, они должны быть особенными - их "изюминка" в редких дефектах. Такие экземпляры, например 50 копеек 1992 года разновидности "3ВАг", могут принести почти 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity .

Как выглядит ценная монета

На первый взгляд, заметить особенность монеты сложно. Впрочем, если вы присмотритесь к обеим сторонам этого экземпляра, то сможете все понять. Также обратите внимание на гурт - он гладкий.

Монета за тысячи гривен (фото: violity.com)

На первой кисти реверса вам стоит присмотреться к ягодам. Они расположены нетипично. Пятая ягода словно "слилась" с венком. 

А на трезубце аверса средний зуб толстый. Просто сравните эту монетку с другими 50 копейками без брака, и все станет ясно.

Сколько стоят 50 копеек 1992 года (фото: violity.com)

Все дело в том, что эти монеты чеканились на Луганском заводе, но без "правильных" матриц. Они были без насечек, а потому гурт стал гладким. И именно это, а также особенность зуба и нетипичное расположение ягод делают такие 50 копеек очень ценными.

Монета за 36 тысяч гривен (скриншот)

Свой лот продавец выставил на аукцион. Монета очень заинтересовала нумизматов, начались торги. И стоимость этих 50 копеек уже "взлетела" почти до 40 тысяч гривен. Последняя ставка - 36 тысяч и 3 гривны, но это еще точно не конец.

Напомним, ранее стало известно, какую украинскую монету оценили в 17 тысяч.

Кроме этого, недавно мы рассказывали, какая статуэтка, известная всем с детства, сейчас стоит 60 тысяч.

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