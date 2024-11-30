Цибульская после мобилизации членов ее команды ответила, как собирается давать концерты

Что говорит Цибульская

Так, певица объяснила, как вручение повесток некоторым участникам ее коллектива отразится на концертах. В частности она успокоила своих поклонников и отметила, что не собирается прекращать гастроли. Однако из-за случившегося звезда вынуждена изменить состав команды и теперь она в поисках барабанщицы, которая заменит одного из участников.

"Эти концерты нужны людям, поэтому я ищу барабанщицу, девушку", - поделилась Цибульская.

скриншот из интервью

Напомним, о мобилизации членов своей команды знаменитость сообщила в середине ноября. Тогда выяснилось, что несколько мужчин призывного возраста из ее музыкального коллектива получили повестки прямо на въезде в Ровенскую область, где у артистки было выступление. Подробности этой ситуации она рассказала в блоге в Instagram.

Позже представители ТЦК также прокомментировали свои действия. В конце концов оказалось, что двое мужчин нарушили украинское законодательство, а именно: один из них уклонялся от обновления военно-учетных данных, а другой не счел нужным обязательное пребывание на учете в ТЦК.

"Задержание нарушителей военного учета происходило в четком соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Никаких нарушений в действиях представителей Национальной полиции и ТЦК не было", - говорилось в публикации Ровенского областного ТЦК и СП.

Также сообщалось о том, что оба музыканта уже прошли этап оповещения и находятся на прохождении ВВК. Эта комиссия должна была определить их дальнейшую судьбу касательно службы в армии.