RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цибульники – не просто оладьи! Это старинное украинское блюдо придется вам по вкусу

Как приготовить цибульники (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Цибульники – это очень вкусное блюдо, которое было несколько веков назад очень распространено на Прикарпатье. По легенде, блюдо возникло во Львове, который был в осаде у врага. Люди вынуждены были есть только лук и придумывали из него разнообразные блюда. Готовили цибульники из обыкновенного лука, муки и яиц. А иногда в начинку добавляют мясной фарш или измельченные грибы.

Как готовить цибульники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал кулинарки Лилии Цвет.

Что вам понадобится:

  • Лук репчатый - 4 шт.
  • Масло растительное - 4 ст. ложки
  • Мука пшеничная - 0,75 стакана
  • Перец черный молотый - ¼ ч. ложки
  • Разрыхлитель - 1 ч. ложка
  • соль - 1 ч. ложка
  • Яйца куриные - 3 шт.

Как готовить цибульники

Лук чистим и нарезаем полукольцами или помельче. Складываем в миску и солим, оставляем на 10 минут, чтобы лук пустил сок. Яйца взбиваем с помощью венчика. Вливаем яичную смесь в лук. Хорошо размешиваем.

Всыпаем просеянную с разрыхлителем муку. С помощью лопатки замешиваем тесто.

Сковороду разогреваем на среднем огне и добавляем растительное масло. Выкладываем тесто на сковороду с помощью ложки. Жарим на среднем огне до образования золотистой корочки.

Подают цибульники со сметаной - как самостоятельное блюдо, или - как дополнение к первым блюдам.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыПриготовлениеУкраинская кухня