Луковый суп: рецепт французской классики от Эктора из "МастерШеф"

Что нужно для лукового супа

Для того чтобы приготовить луковый суп, необходимы эти ингредиенты:

куриные голени - 2-3 шт.

вода - 700-800 мл

лук шалот - 250 г

лук репчатый –-400 г

сыр "Эмменталь" - 150 г

сыр "Пармезан" - 60 г

сливочное масло - 80 г

растительное масло - 20 мл

соевый соус - 50 мл

вино белое - 50 мл

чеснок - 1 зубчик

розмарин сушеный - 1 ч. л.

багет - 3 кусочка

соль - по вкусу

Как готовить луковый суп

Сначала нужно приготовить бульон, который будет придавать луку приятный вкус. Для этого куриные голени нужно положить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения.

Тем временем почистьте лук и нарежьте его соломкой. В глубокой сковороде растопите сливочное масло, влейте растительное масло и всыпьте лук.

Важно обжаривать лук на слабом огне, чтобы он постепенно готовился, становясь мягким и золотистым, но не пригорал. Это - важнейший шаг для приготовления лукового супа, при правильном жарке лук не будет иметь горького вкуса.

Иногда жарка может занять чуть ли не несколько часов. Когда лук будет иметь коричневую корочку, нужно влить вино и выпаривать его в течение минуты.

Луковый суп (фото: Википедия)

После этого вливают соевый соус и 500 мл бульона. Лук нужно проварить в жидкости в течение нескольких минут.

Натрите "Пармезан", всыпьте его в лук с щепоткой соли, тщательно помешивая будущий луковый суп. Впрочем, необязательно использовать указанный сыр, можно заменить его подобным по вкусовым свойствам.

Ломтики багета обжарьте в отдельной сковороде до корочки, а затем натрите чесноком. Разложите лук по керамическим мискам для запекания. Натрите сыр "Эменталь", присыпьте частью луковый суп, а сверху выложите багет.

Присыпьте багет оставшимся сыром и поставьте суп в духовку. Блюдо следует запекать на максимальной температуре в течение нескольких минут до образования золотистой корочки на сыре.