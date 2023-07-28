Эти знаки Зодиака не изменятся никогда, даже ради любви

Овен

Овны никогда не будут прогибаться под человека, под мир или обстоятельства. Исключения могут быть, однако такое случается очень редко. Иногда Овны делают такие "ослабления", но только самым близким и проверенным людям, в которых уверены на сто процентов.

Ради них они могут измениться на время или сделать какие-то корректировки в плане поведения. Если вы влюбились в Овна и просите его ради вас измениться, то в 90% случаев вы услышите отказ.

Изменять свои жизненные устои - это против их правил, как бы сильно они ни были влюблены.

Близнецы

Близнецы тоже никогда не изменятся ради другого человека. Они могут сделать вид, что изменились, но не больше.

Представители этого знака часто говорят вам, что вы хотите услышать. Если вы захотите, чтобы они изменились - Близнецы этого не сделают, но утешат вас фразой "хорошо, я попробую".

Запомните раз и навсегда - Близнецы никогда не откажутся от своих наслаждений и интересов ради какой-либо сомнительной возможности понравиться другому человеку. Им гораздо проще найти кого-то другого, чем попытаться изменить себя.

Лев

Львы ненавидят критику, поэтому если кто просит измениться и взять за правило какое-то действие или новую привычку, они немедленно скажут человеку, куда ему нужно идти.

Это те люди, которых не стоит просить о чем-нибудь, чего они не хотят. В длительных отношениях они могут пойти на уступки, попытавшись изменить себя, но это будет стоить им огромных усилий. В любом случае не спешите и не говорите, как и что нужно делать. Либо примите Львов такими, как есть, или оставьте их.

Козерог

Козерога даже просить не стоит измениться ради вас. В принципе, этот человек может сам этого захотеть, но это не произойдет сразу.

Изменить Козерога принудительно у вас точно не получится. Вы можете приложить огромное количество усилий, но все закончится провалом, как бы сильно Козерог вас ни любил. Лучше просто смириться с тем, каков этот человек, или найти другого, если вас очень сильно что-то не устраивает.