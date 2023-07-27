Почему женщины по знакам Зодиака не могут найти идеального мужчину: как это исправить

Гороскоп расскажет, что мешает женщинам найти для себя идеального мужчину и как поправить эту ситуацию. Зная главные проблемы, можно быстрее найти партнера своей мечты.

Овен

Овны-женщины очень часто берут инициативу в собственные руки. Они далеко не всегда понимают, как именно им нужно действовать, но все равно хотят все сделать сами.

Представительницы этого знака не ждут, когда мужчина сделает первый шаг, а действуют первыми, что может негативно отразиться на будущих отношениях.

Прекрасные Овны очень хотят найти такого же сильного человека, как они сами, а в результате получают бледную тень самостоятельного и смелого мужчины, потому что всю работу выполняют за него.

Все, что необходимо сделать Овнам - это просто дать возможность мужчинам самим проявлять себя.

Телец

Представительницам этого знака нравятся статусные мужчины, которые знают, как ухаживать и обеспечивать свою вторую половинку.

Такие предпочтения и требования не всегда актуальны для всех Тельцов, но женщины этого знака действительно высоко ценят статус мужчины. Проблема в том, что они не смотрят на характер, из-за чего часто обжигаются.

Все что необходимо Тельцам для счастья - это просто дольше общаться с мужчиной, чтобы узнать его лучше. Спешка в отношениях никогда не приводит ни к чему хорошему. Деньги и успех - это далеко не все, счастье на этом не построить.

Близнецы

Близнецы - прекрасные жены и мамы, но довольно часто они не выходят замуж из-за того, что они продолжают общаться с другими мужчинами во время отношений.

Далеко не всем это нравится. Да, это можно назвать проблемой самих мужчин, ведь ревность - это следствие низкой самооценки, но Близнецам тоже нужно следить за собой, ведь их поведение может быть дерзким.

Если женщине этого знака понравился кто-то, нужно снизить частоту общения и флирта с другими мужчинами. Доказать мужчине, что это безобидный флирт практически невозможно, он это точно воспримет на свой счет.

Рак

Ракам мешает чрезмерная доверчивость и наивность. Они быстро влюбляются и впускают мужчину в свой мир. Поэтому Раки прекрасного пола часто сталкиваются с токсичными мужчинами, которые пользуются их добротой и подстраивают под себя.

Проблема Раков в том, что они часто ничего не могут сказать вопреки, а это очень важный навык, которого им очень часто не хватает.

Надо не бояться говорить, что нужно именно вам. Нельзя просто так доверять каждому встречному, поскольку это очень опасно.

Лев

Львы не хотят меняться. Они выходят замуж или очень быстро, или не выходят совсем, потому что мужчины со временем начинают понимать, что ради них женщина-Лев никогда не изменится.

Сказать что-то ей тоже нельзя, иначе она примет это очень остро. Любая, даже малейшая критика со Львами просто не работает. Нас самом деле Львов, хорошо воспринимающих пожелания мужчин - очень мало.

Необходимо научиться не бояться прислушиваться к любимому человеку, поскольку это не слабость, а мудрость.

Дева

Девы слишком высоко задирают планку. Они очень требовательны к мужчинам, что отпугивает их до начала отношений. Многие мужчины просто думают, что им не под силу поразить такую женщину, но это не так.

На самом деле для Дев есть много второстепенных требований, которые не так уж важны, но они их всеравно придерживаются.

Астрологи советуют этим женщинам максимально осмысленно формировать свои требования и пожелания, общаясь с мужчинами. Надо более конкретно говорить о том, что им хочется.

Весы

Весам находить идеального мужчину мешает чрезмерная доверчивость, излишняя доброта и любовь к комплиментам.

Они тают от приятных слов в свой адрес, поэтому часто влюбляются в красноречивых мужчин с хорошо подвешенным языком. Весам нужно помнить о том, что далеко не всегда умение делать комплименты связано с сильной влюбленностью.

Многие говорят приятные слова для того, чтобы подстроить женщину под себя, заставить ее думать, что она нравится. Весам нужно научиться разделять флирт и серьезные слова. Также важно формировать доверие к мужчине осторожно.

Скорпион

Скорпионы очень ревнивы, причем уже в начале взаимоотношений. Им нужно что-то делать с этой особенностью своего характера. Еще многих мужчин отпугивает их чрезмерная консервативность в отношениях.

Скорпионы любят цветы, ухаживания, любовные письма. Это не всегда так, но во многих случаях им свойственна тяга к чему-то подобному.

Астрологи и эксперты настоятельно советуют быть немного проще и не говорить мужчинам, как им ухаживать.

Стрелец

Стрельцы - свободолюбивые женщины. Это первое, что может испугать мужчину. Многие ожидают, что в отношениях Стрельцы будут проявлять заинтересованность, но дамы этого знака подчас демонстрируют прохладу.

Также Стрельцы любят играть в ментальные игры. Они пытаются сделать из флирта какое-нибудь соревнование, что тоже очень болезненно могут воспринимать мужчины, которые серьезно настроены на отношения.

Козерог

Козероги - недоверчивые женщины. Они выходят замуж только один раз в жизни, причем довольно часто делают это очень успешно. Однако им следует избавиться от излишней мнительности, чтобы ускорить процесс поиска идеального мужчины.

Никто не просит бежать в ЗАГС на первой неделе знакомства. Козерогам следует избавиться от крайностей. Они либо просто общаются, либо выходят замуж.

Нужно находить золотую середину, не опасаясь флиртовать и узнавать лучших мужчин, давая им шанс показать себя и продемонстрировать чувства.

Водолей

Водолеи прекрасного пола держат на близком расстоянии большое количество мужчин, однако часто не могут выбрать одного. Еще представительницы этого знака - настоящие карьеристки и бизнес-леди.

Довольно часто работа для них стоит выше какой-то там любви. Они пытаются найти мужчину, проводя все свое время на работе, а затем удивляются тому факту, что они одиноки.

Мужчины не хотят бороться за право быть важнее работы. Они хотят быть нужными без каких-либо условий и борьбы с противниками в лице работы, бизнеса или каких-либо дел.

Рыбы

Рыбы - это невероятно привлекательные женщины. Для многих они настоящая мечта. Именно по этой причине многие мужчины сдаются уже на первых этапах.

Многие мужчины испытывают неуверенность, понимая, насколько сильна конкуренция в борьбе за сердце Рыб.

Еще представительницы этого знака могут быть очень ветреными и ненадежными, что моментально отталкивает много мужчин. Нужно уважать чужие чувства и не играть с ними без надобности. Уважение порождает уважение.