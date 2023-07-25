Их тянет друг к другу, как магнитом: эти знаки Зодиака совершенно несовместимы

Гороскоп расскажет о четырех парах знаков Зодиака, которые несмотря на то, что они очень разные, их тянет друг к другу, как магнитом. К тому же вероятность того, что представители этих знаков будут в будущем вместе - очень мала.

Овен и Рак

Яркий дерзкий знак огня - Овен и спокойный представитель водной стихии - Рак являются очень разными. Однако факты - вещь упрямая, и все вздрагивают лишь от мысли, что эти знаки находятся рядом.

Они несовместимы по всем статьям, но против природы не пойдешь. Наверное, это игры стихий - Овен и Рак ненавидят друг друга и при этом испытывают удивительное притяжение.

Телец и Скорпион

Телец ставит себе памятник за терпение, а Скорпион берет кувалду и разбивает его на мелкие кусочки. Вопрос - почему они до сих пор вместе?

Представители земной и водной стихии пожимают плечами и при этом выясняют, кто лучше. У этого союза нет будущего, однако эти знаки тянет друг к другу, как магнитом. Телец и Скорпион - властные натуры и будут доказывать свою крутизну постоянно.

Близнецы и Козерог

Сложно представить более несовместимых людей, чем эта парочка. Козерог достает свою половинку бесконечными моралями, а Близнецы нервируют своего партнера легкомысленным отношением к жизни.

Зато эта парочка никогда не скучает. Близнецы добавляют в жизнь острых ощущений, а Козерог всегда сглаживает острые углы и без конца извлекает партнера из опасных авантюр.

Дева и Рыбы

Все достало - выкрикивают Рыбы и разбрасывают вещи, которые так хорошо сложила Дева. Порядок и хаос, дисциплина и мечтательность - у этих знаков нет ничего общего.

Однако эту парочку тянет друг к другу со страшной силой. Несовместимые личности похожи на детали из разных конструкторов. Можно взять клей и собрать фигурку. Да, она потом развалится, но в этом и смысл создания подобных союзов - получить удовольствие от процесса.