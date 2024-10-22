Как выбрать имя по знаку Зодиака. Лучшие варианты для мальчиков и девочек

У каждого имени есть своя уникальная энергетика, оказывающая положительное и отрицательное влияние. И если вы сомневаетесь, как назвать ребенка, загляните в гороскоп.

Как выбрать имя по знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Nameberry.

Овен

Дети, которые рождены под этим знаком Зодиака, всегда очень амбициозны и наделены духом соперничества. Девочкам-Овнам лучше всего подойдут имена: Лилит (Лилия), Рокси, Корделия. А мальчика-Овна можно назвать Максимус (Максим, Максимилиан).

Телец

Тельцы неторопливы, хотя не менее упрямы, чем Овны. Это нужно учитывать при выборе имени. Также очень важно, чтобы имя ребенка было связано с его предками и корнями. Девочкам-Тельцам больше всего подойдут такие имена: Анастасия, Аурелия, Валентина, София, Изабелла, Элеонора. А мальчика-Тельца можно назвать Бенедикт, Оливер, Себастьян, Максимилиан (Максим).

Близнецы

Близнецы известны своей гибкостью, харизмой и интеллектом. Поэтому можно придумать для ребенка како-то редкое имя, например, встречающееся в художественных произведениях. Девочкам-Близнецам больше всего подойдут такие имена: Кайя, Лира, Зоря (Зоряна), Авива. А вот мальчиков-Близнецов можно назвать Космосом, Юпитером, Нико (Николай).

Рак

Представители этого зодиакального созвездия известны своей теплотой, чувствительностью и семейными ценностями. Поэтому для девочек-Раков лучше всего подобрать такие имена: Элоиза (Элиза, Елизавета), Марго (Маргарита), Жозефина. Мальчикам-Ракам подойдут следующие имена: Лука, Лев, Матео (Матвей), Тео.

Как назвать девочку (иллюстрация: pixabay.com)

Лев

Для Львов характерны креативность, гордость и прекрасное чувство моды и стиля. Часто таких детей называют именем, которое выделяется и при этом пользуется общей любовью. Для девочек-Львов подойдут имена Белла, Климентина, Флоренция, Клео (Клеопатра), Лара (Лариса). А для мальчика-Льва возможны такие варианты: Тадео (Тадей), Иерихон, Марчелло (Марк, Марко), Хоакин.

Дева

Девы известны своей практичностью и перфекционизмом. Для девочек-Дев подойдут такие имена: Беатрис, Вивьен, Сюзанна (Жанна), Люсия, Нина. А мальчиков, рожденных под знаком Дева, можно назвать Габриэль, Август, Леонардо, Соломон.

Весы

Весам нравятся баланс и гармония во всех аспектах жизни. И выбор имени для ребенка тут не является исключением. Девочку-Весы можно назвать Амаль, Майя, София. А для мальчиков-Весов подойдут такие имена: Отто, Феликс, Джек, Макс (Максим).

Скорпион

Представителей этого зодиакального созвездия характеризует сила воли и глубокие эмоции. Девочке-Скорпиону подходят такие имена: Офелия, Вита (Виталина), Лаванда. А мальчика-Скорпиона можно назвать Пакс, Тадж или Оз.

Как назвать мальчика (иллюстрация: pixabay.com)

Стрелец

Для Стрельцов характерны любопытство, бесстрашие и независимость. Для девочки-Стрельца подходят такие имена: Андромеда, Элин, Яра (Ярина). А мальчика, рожденного под этим зодиакальным созвездием, можно назвать Эверестом или Раффином.

Козерог

Козероги всегда полны решимости, но при этом они приземленные и стремятся достичь все самостоятельно. Девочкам-Козерогам подойдут такие имена: Анна, Элеонора, Джулиан, Кэтрин (Катерина). А мальчика-Козерога можно назвать Александр, Чарльз, Джордж (Георг, Юрий), Уильям.

Водолей

Водолеи известны своим интеллектом и гуманизмом. Девочку-Водолея можно назвать одним из таких имен: Зоряна (Зоря, Зореслава), Арбор, Ярден. А мальчику-Водолею подойдут эти имена: Эндер, Гален, Рив.

Рыбы

Для представителей этого зодиакального созвездия характерны воображение, духовность и романтизм. Для девочек-Рыб подойдут такие имена: Калипсо, Коко, Гайя (Галина). А мамам мальчиков-Рыб стоит обратить внимание на имена: Амадеус, Рафаэль, Флориан.

Имена для детей по гороскопу (иллюстрация: pixabay.com)