Эти знаки Зодиака станут самыми счастливыми: карты Таро обещают большое чудо
Этот вторник подарит слезы счастья представителям четырех знаков Зодиака. Таро-гороскоп обещает им радостные новости.
Какие знаки Зодиака получат подарок от судьбы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Стрелец
Долгий период нестабильности может наконец завершиться. Если вы чувствовали, что жизнь идет куда-то не туда и от вас ничего не зависит - это скоро изменится. Вас ждет особое событие, после которого станет намного легче дышать и верить в будущее. Большое чудо станет настоящим подарком судьбы, на который вы даже не ожидали, но в котором давно нуждались.
Водолей
Карты Таро дают вам мощный сигнал - время действовать и вспомнить, на что вы способны. Вы получите возможность сказать то, о чем долго молчали. Решайтесь на шаг, который давно откладывали, вам повезет. Чудеса изменят вашу жизнь и это будет просто фантастически!
Козерог
Вы редко позволяете себе мечтать слишком ярко, но сейчас именно это время. Даже если впереди еще много работы, уже скоро появится что-то, что вернет вам легкость. Это может быть доброе известие, человеческое тепло, или новый смысл в том, что раньше казалось обыденностью. Чудо для вас - это надежда, которая больше не выглядит чем-то далеким от реальности.
Рак
Вселенная готовит для вас щедрое вознаграждение за терпение и все, что вы делали в прошлом. Настоящее чудо может проявиться через человека, который придет, чтобы поддержать вас так, как вы всегда поддерживали других. Жизнь будто благодарит вас за хорошие поступки и теплые слова - пришло время получать результаты, и вас они не разочаруют
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При создании материала были использованы источники: Tarot, Your Tango.