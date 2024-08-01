Эти знаки Зодиака станут самыми счастливыми до конца года. Любимчиков Вселенной всего пять

Рыбы

До конца этого года вам очень повезет. В последнее время вы могли потерять что-то важное, проблемы в личной жизни или на работе могли выбить почву из-под ваших ног.

Однако теперь не стоит переживать. Вселенная решила вас очень щедро наградить. Встречайте перемены.

Весы

Вас ждут большие перемены. Постарайтесь не сидеть без дела, получите новые знания и решитесь на что-то грандиозное. Взлет по карьерной лестнице принесет вам немало радости.

Вселенная будет на вашей стороне. А потому вам не стоит сомневаться в том, что вы готовы к грандиозному взлету.

Лев

К концу этого года вы сможете понять, что ваша жизнь наконец-то стала именно такой, как вы этого хотите.

И если вы давно хотели что-то сделать, но не решались из-за страхов и предрассудков, попробуйте рискнуть. Как только вы начнете двигаться вперед, все начнет меняться к лучшему.

Близнецы

Вселенная готовит для вас кое-что особенное. Все ваши мечты могут превратиться в реальность. Впустите ветер перемен в свою жизнь.

Не бойтесь пробовать что-то новое, соглашайтесь на интересные предложения. В ближайшие месяцы вам точно не стоит сомневаться в своем везении.

Скорпион

Конец этого года готовит для вас особенные сюрпризы. Вы сможете добиться небывалых высот. Вселенная решила подарить вам успех в карьере.

Ваша работа может наконец-то начать приносить вам удовольствие. И если вы хотите повышения в должности или же надеетесь на премию - не ждите, а скажите о своих желаниях вслух.