На 2 знака Зодиака скоро обрушится слава: кто эти избранники судьбы

Гороскоп расскажет о двух знаках Зодиака, на которых к концу июня 2023 года неожиданно обрушится слава. Астрологи дали советы, как воспользоваться этими подарками судьбы.

Лев (с 23 июля по 21 августа)

Астрологи говорят, что Львов ждет соревнования с конкурентами за то, чтобы доказать свое лидерство.

Совет вам: если вам удастся сосредоточиться на делах, вы сможете снискать славу. Главное - уверенно идти к своей цели.

Короткая характеристика знака

Стихия Льва - огонь, символ - лев в огне. Покровителем этого знака Зодиака является Солнце. Камни-талисманы: янтарь, алмаз, изумруд, рубин, топаз и хризолит.

Один из самых самоуверенных знаков. Основные черты характера, которые отличают Львов от остальных знаков Зодиака: энергичность, душевность, тщеславие, гордость, решительность и упрямство.

Скорпион (с 23 октября по 23 ноября)

От Скорпионов звезды ждут нетипичного поведения, умения налаживать связи с партнерами и работы в команде.

Для своенравных представителей этого знака это значит переступить через себя. Однако если они это сделают, то их ждет успех и слава.

Короткая характеристика знака

Стихией знака является вода. Его символ в разные эпохи по-разному виделся, изображается он главным образом как скорпион, аспид, змея. Камни-талисманы: синий сапфир, опал, аквамарин, рубин.

Человек, рожденный под знаком Скорпиона, - это воин, причем нередко он бросается в бой, даже не предупредив об этом окружающих. Скорпион не любит пустых слов, очень правдив и объективен в оценке.