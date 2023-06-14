На 2 знака Зодиака скоро обрушится слава: кто эти избранники судьбы
Гороскоп расскажет о двух знаках Зодиака, на которых к концу июня 2023 года неожиданно обрушится слава. Астрологи дали советы, как воспользоваться этими подарками судьбы.
Об этом пишет Meta.
Лев (с 23 июля по 21 августа)
Астрологи говорят, что Львов ждет соревнования с конкурентами за то, чтобы доказать свое лидерство.
Совет вам: если вам удастся сосредоточиться на делах, вы сможете снискать славу. Главное - уверенно идти к своей цели.
- Короткая характеристика знака
Стихия Льва - огонь, символ - лев в огне. Покровителем этого знака Зодиака является Солнце. Камни-талисманы: янтарь, алмаз, изумруд, рубин, топаз и хризолит.
Один из самых самоуверенных знаков. Основные черты характера, которые отличают Львов от остальных знаков Зодиака: энергичность, душевность, тщеславие, гордость, решительность и упрямство.
Скорпион (с 23 октября по 23 ноября)
От Скорпионов звезды ждут нетипичного поведения, умения налаживать связи с партнерами и работы в команде.
Для своенравных представителей этого знака это значит переступить через себя. Однако если они это сделают, то их ждет успех и слава.
- Короткая характеристика знака
Стихией знака является вода. Его символ в разные эпохи по-разному виделся, изображается он главным образом как скорпион, аспид, змея. Камни-талисманы: синий сапфир, опал, аквамарин, рубин.
Человек, рожденный под знаком Скорпиона, - это воин, причем нередко он бросается в бой, даже не предупредив об этом окружающих. Скорпион не любит пустых слов, очень правдив и объективен в оценке.
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