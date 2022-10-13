RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти знаки Зодиака разбогатеют в октябре: вы будете притягивать деньги, как магнит

Фото: Гороскоп на октябрь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на октябрь расскажет о трех знаках Зодиака, которым в середине осени будет безумно везти с деньгами, ведь они будут притягивать их, как магнитом.

Об этом пишет SantePlus.

Телец

Несмотря на некоторые трудности на работе, удача вот-вот улыбнется представителям знака Телец. Благодаря помощи Юпитера они увидят, как их прогресс превратится в сверхдоходные денежные поступления.

С другой стороны, Меркурий поможет им создать способности для общения, расширить круг партнеров. Плоды их усилий не заставят себя долго ждать.

Лев

Октябрь не обойдется без испытаний для уроженцев Льва, но в плане финансов он будет лучшим. Эти вызовы будут побуждать их превзойти самих себя и запастись энергией для всего, чего они хотят достичь.

Прибыли даже превысят их ожидания в течение этого осеннего периода. Благодаря способности убеждать, соблазнять и красноречиво общаться вы добьетесь всего, что пожелаете.

Весы

Октябрь кажется интенсивным месяцем для представителей Весов. Что принесет им удачу, так это их креативность и коммуникабельность. Несколько ранних задумок и проектов возобновятся и принесут прибыль в перспективе.

Покупательная способность Весов может быстро возрасти. Представители знака будут чувствовать, что они делают невозможное. В любом случае их таланты обязательно принесут прибыль.

Раньше мы писали, каким знакам Зодиака написано на роду быть миллионерами.

Также читайте, какие знаки Зодиака считаются самыми злыми.

Читайте РБК-Украина в Google News
астрологГороскоп