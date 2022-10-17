Эти знаки Зодиака вляпаются в финансовые неприятности: берегитесь, уже скоро!
Гороскоп с 17 по 23 октября 2022 расскажет про три знака Зодиака, которым следует приготовиться к неприятностям на этой неделе.
Детальный гороскоп для каждого знака Зодиака дала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.
Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
Дева
Вам следует приготовиться к неожиданным неблагоприятные финансовые обстоятельствам. Возможно вы где-то прогорите или сольете бюджет впустую. Могут быть потери аварийного характера.
При этом уже к концу недели вы сможете исправить ситуацию.
Стрелец
Возможен материальный ущерб в результате воровства или аварий, опасность для ребенка или кого-либо из близких.
Но вы приобретете союзников и получите помощь и поддержку от спонсоров и покровителей.
Козерог
На неделе будет присутствовать опасность и материальный ущерб. Также возможно задержание и неприятные известия.
При этом успех вас ждет в работе, повышение в должности, организация собственного предприятия.
Также читайте полный прогноз на неделю для всех знаков Зодиака.
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