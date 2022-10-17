Эти знаки Зодиака вляпаются в финансовые неприятности: берегитесь, уже скоро!

Гороскоп с 17 по 23 октября 2022 расскажет про три знака Зодиака, которым следует приготовиться к неприятностям на этой неделе.

Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Детальный гороскоп для каждого знака Зодиака дала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.

Дева

Вам следует приготовиться к неожиданным неблагоприятные финансовые обстоятельствам. Возможно вы где-то прогорите или сольете бюджет впустую. Могут быть потери аварийного характера.

При этом уже к концу недели вы сможете исправить ситуацию.

Стрелец

Возможен материальный ущерб в результате воровства или аварий, опасность для ребенка или кого-либо из близких.

Но вы приобретете союзников и получите помощь и поддержку от спонсоров и покровителей.

Козерог

На неделе будет присутствовать опасность и материальный ущерб. Также возможно задержание и неприятные известия.

При этом успех вас ждет в работе, повышение в должности, организация собственного предприятия.