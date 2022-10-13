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Эти знаки Зодиака - самые плохие мужья и жены

Фото: Гороскоп худших мужей и жен по знаку Зодиака (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака, которых астрологи считают худшими мужьями и женами. Они просто не созданы для семьи и брака.

Об этом пишет BestLife.

Овен

Овен независимый, авантюрный и откровенно дикий. Они любят знакомиться с людьми, производить на них впечатление и заставлять их смеяться, но большей частью, как любознательный малыш, они вскоре найдут что-нибудь или кого-то нового, с кем можно поиграть. Короче говоря: им все легко надоедает.

Также они имеют высокое сексуальное влечение как потенциальное "проклятие" для тех, кто с ними связан. Поскольку ими правит огненная планета Марс, Овен оставит вас позади и не вернется, чтобы проверить, все ли с вами в порядке.

Близнецы

Вы можете привязаться к Близнецам, но лучше убедитесь, что вы не ревнивцы. Ведь Близнецы с рождения любят общаться и получают истинное удовольствие от флирта. Их потребность в свободе и независимости в сочетании с непрерывным флиртом делает привязывание к ним опасным.

Близнецами управляет Меркурий, планета общения. Один миг они здесь, а в следующее мгновение ушли. В дополнение к дару болтовни, этот знак очень волшебный, способный адаптироваться к любой социальной среде и заполнить неудобное молчание.

Стрелец

Этот сверхприключенческий знак скорее будет путешествовать по миру, чем осядет на одном месте. Стрельцы любой ценой будут избегать привязывания. Они ищут острых ощущений, а адреналин – это их жизнь. Стрельцы считают, что традиционные отношения душат, поэтому они уходят от стабильности.

В дополнение к кочевому образу жизни, Стрельцы руководствуются Юпитером, планетой богатства и удачи, и они очень часто самостоятельны. Имущество, собственность и даже деньги для них совершенно бессмысленны, потому что если они все это потеряют, они проснутся завтра утром и вернут это. И отношений это тоже касается.

Ранее астролог также рассказала, что ждет всех нас на этой неделе.

Также читайте, каким знакам Зодиака написано на роду быть миллионерами.

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