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Эти знаки Зодиака рождены для славы и популярности: кто попал в список

Кто из знаков Зодиака рожден для славы и популярности (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Гороскоп расскажет о знаках Зодиака, рожденных для славы и популярности. К тому же большое количество культовых знаменитостей являются представителями этих знаков.

Об этом пишет Telegram-канал Гороскоп и мотивация.

Овен

Люди этого знака обожают свет софитов и аплодисментов. Они рождены, чтобы купаться во внимании. Невероятная успешность помогает Овнам на протяжении всего жизненного пути. Популярная американская певица Леди Гага и британская актриса и модельер Виктория Бэкхем - тому пример.

Лев

Представители этого знака способны достичь славы и популярности в любой сфере деятельности. Им обязательно нужно, чтобы их любили и признавали безусловную уникальность.

Американские актеры Дженнифер Лопес, Мила Кунис, Хелли Берри, Дженнифер Лоуренс и культовая певица Мадонна - этот список можно продолжать до бесконечности!

Стрелец

Людям этого знака все время нужно соревноваться, поэтому многие из них становятся профессиональными спортсменами. Кроме того, среди них много режиссеров и актрис.

Несколько примеров знаменитых Стрельцов - спортсмены: Брюс Ли, Сергей Бубка, режиссеры: Стивен Спилберг, Уолт Дисней, актеры: Ким Бейсинджер, Мила Йовович, Скарлетт Йохансон.

Козерог

Талантливые Козероги достигают большого успеха на телевидении, в театре и кино. Из них получаются харизматические телеведущие и актеры со своим стилем.

Вы только посмотрите на эту компанию: американский певец и актер Элвис Пресли, валлийский актер Энтони Хопкинс, итальянский певец Адриано Челентано, немецко-американская актриса Марлен Дитрих, французская певица Ванесса Паради, английская актриса и фотомодель Сиенна Миллер.

Раньше мы писали о том, какие знаки Зодиака считаются неревнивыми.

Также читайте, кто из знаков Зодиака обладает мощной интуицией.

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