Эти знаки Зодиака дадут пинка своим проблемам. Кому повезет в декабре

Рыбы

Начинается невероятный период! К концу декабря вы можете избавиться от всего, что приносит вам огорчение. Прощайтесь с неудачами и не бойтесь делать шаг в свою новую жизнь. Порой стоит поставить свои интересы выше других, но при этом морально настроиться на то, что прошлое уже никогда не повторится.

Весы

Позвольте себе действовать импульсивно. Не стыдитесь своих эмоций и позвольте себе дать отпор тем, кто мешает вам добиваться высот. Порой стоит довериться переменам и начать все с чистого листа.

Овен

Гороскоп на декабрь сулит вам невероятные события. Вам пора сжечь мосты и попрощаться с прошлым. Отбросьте сожаления и не оглядываетесь назад. Лучшее будет впереди. Важно лишь настроиться на то, что вам пора совершить рывок вперед.

Лев

Подумайте, почему вы так боитесь дать отпор своим врагам. Не давайте себя в обиду и научитесь защищать свои интересы. Эта неделя будет судьбоносной, вам придется показать зубы, если вы хотите добиться успеха. Покоряйте новые высоты и не слушайте тех, кто говорит о вас плохое.