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Эти знаки Зодиака дадут пинка своим проблемам. Кому повезет в декабре

Понедельник 09 декабря 2024 06:24
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Эти знаки Зодиака дадут пинка своим проблемам. Кому повезет в декабре Гороскоп на ноябрь (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже к концу декабря представители четырех знаков Зодиака поймут, что их жизнь наконец-то начала меняться к лучшему. Они расправятся с неудачами.

Какие знаки Зодиака скажут "прощай" своим проблемам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Рыбы

Начинается невероятный период! К концу декабря вы можете избавиться от всего, что приносит вам огорчение. Прощайтесь с неудачами и не бойтесь делать шаг в свою новую жизнь. Порой стоит поставить свои интересы выше других, но при этом морально настроиться на то, что прошлое уже никогда не повторится.

Весы

Позвольте себе действовать импульсивно. Не стыдитесь своих эмоций и позвольте себе дать отпор тем, кто мешает вам добиваться высот. Порой стоит довериться переменам и начать все с чистого листа.

Овен

Гороскоп на декабрь сулит вам невероятные события. Вам пора сжечь мосты и попрощаться с прошлым. Отбросьте сожаления и не оглядываетесь назад. Лучшее будет впереди. Важно лишь настроиться на то, что вам пора совершить рывок вперед.

Лев

Подумайте, почему вы так боитесь дать отпор своим врагам. Не давайте себя в обиду и научитесь защищать свои интересы. Эта неделя будет судьбоносной, вам придется показать зубы, если вы хотите добиться успеха. Покоряйте новые высоты и не слушайте тех, кто говорит о вас плохое.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Таро-гороскоп на неделю сулит щедрые подарки пяти знакам Зодиака.

Кроме этого, недавно стало известно, что новогодние чудеса изменят судьбу 5 знаков Зодиака.

Во время написания материала были использованы источники: Your Tango, Astrofame.

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