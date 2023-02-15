Эти средства отмоют противень и формы для выпечки от нагара и жира: есть в каждом доме

Как отчистить противень до блеска

Для эффективной очистки понадобится:

пищевая сода;

перекись водорода;

распылитель;

губка для мытья посуды;

проволочная губка.

Сначала нужно обильно посыпать содой противень. Далее побрызгать перекисью водорода, пока сода полностью не покроется.

После этого сверху насыпьте еще пищевую соду и снова сбрызните перекисью водорода. Оставьте смесь настояться не менее 4 часов.

Далее тщательно протрите противень губкой, а затем помойте водой. Устойчивые пятна потрите тонкой проволочной губкой. Не тритесь слишком сильно, чтобы не испортить металл.

В конце тщательно помойте противень. Чтобы предотвратить появление новых пятен в будущем, застелите противень алюминиевой фольгой или пергаментом.

Как очистить форму для выпечки

Мягкие силиконовые формы проще всего отмыть с помощью обычного средства для мытья посуды. В глубокую миску или кастрюлю нужно положить форму, добавить моющее средство и налить кипяток так, чтобы вода полностью покрывала форму. Форму нужно оставить в растворе до полного охлаждения воды.

Металлические формы можно легко отмыть с помощью соды. Смазываем форму раствором соды и воды и оставляем на 30-40 минут. Если загрязнение очень сильное, добавляем несколько ложек моющего средства.

Стеклянную форму для выпечки эффективно очистить можно с помощью раствора соды и средства для мытья посуды. Необходимо налить в форму моющее средство, добавить соду и тщательно перемешать.

Смазываем раствором форму и оставляем на 30 минут, после чего промываем под водой.