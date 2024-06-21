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Эти упражнения для лица помогут выглядеть на несколько лет моложе

Пятница 21 июня 2024 20:03
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Эти упражнения для лица помогут выглядеть на несколько лет моложе Какие упражнения для лица помогут выглядеть моложе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В современном мире все стремятся как можно дольше сохранять молодость и натуральную красоту кожи. Простые упражнения для лица не только укрепляют мышцы и поддерживают тонус кожи, но и способствуют улучшению кровообращения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Эффективны ли упражнения

Упражнения йоги, ориентированные на лицо, могут помочь достичь более изящного и стройного вида, позволяя мышцам расслабиться и выглядеть более молодыми.

Есть некоторые научные доказательства эффективности упражнений для тонизирования, также известные как йога для лица. Во время пятимесячного исследования Северо-Западной медицины 30-минутная ежедневная программа упражнений для лица улучшила вид женщин среднего возраста, что привело к младшему виду.

Если мимические мышцы становятся больше, под кожей появляется больше наполнителей, а более крепкие делают форму лица полной. Это увеличивает объем лица и противодействует эффектам, связанным с истончения жира и ослабления кожи.

Исследователь Гари Сикорски рассказал, что следующие упражнения являются естественной альтернативой пластической хирургии.

Йога для лица может помочь улучшить кровообращение и улучшения часто заметны только через две-три недели. Кожа станет более упругой и мягкой на ощупь.

Когда мышцы тонизируются и подтягиваются, то это помогает разгладить тонкие морщинки.

Список упражнений

Плавное прикосновение

Используйте кончики пальцев для мягкого массажа кожи, совершая круговые движения. Это способствует лучшему кровообращению и расслаблению мышц. Делайте до 1 минуты, не торопясь и не сильно нажимая подушечками.

Подъем верхней губы

Сосредоточьтесь на подтягивании верхней губы над верхними передними зубьями. Поднимайте верхнюю губу вверх, создавая сопротивление с открытым ртом. Повторяйте 5-10 раз.

Улыбка

Сомкните зубы и улыбнитесь, не показывая зубов, заставляя мышцы щек подниматься. Положите пальцы на уголки рта и проведите ими до вверху щек, удерживайте 20 секунд.

К тому же, такие упражнения для лица и шеи можно добавить:

  • растяжка мышц лица и щек - расслабьте лицевые мышцы и аккуратно растягивайте губы вперед, создавая легкое напряжение. Удерживайте позу несколько секунд
  • круговые движения головой - плавные круговые движения головой по часовой и против часовой стрелки помогут разогнать напряжение в участке шеи и укрепить мышцы лица
  • лифтинг век - необходимо нежно помассировать веки круговыми движениями указательными пальцами, стимулируя кровообращение и уменьшая отечность
  • массажный ролик - воспользуйтесь специальным массажным роликом, чтобы стимулировать лимфодренаж и улучшить тонус кожи

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