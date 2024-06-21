Ці вправи для обличчя допоможуть виглядати на кілька років молодше

У сучасному світі усі прагнуть якомога довше зберігати молодість і натуральну красу шкіри. Прості вправи для обличчя не тільки зміцнюють м'язи та підтримують тонус шкіри, а й сприяють поліпшенню кровообігу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Чи ефективні вправи

Вправи йоги, орієнтовані на обличчя, можуть допомогти досягти більш витонченого та стрункого вигляду, дозволяючи м’язам розслабитися та виглядати більш молодими.

Є деякі наукові докази ефективності вправ для тонізування, також відомих як йога для обличчя. Під час п’ятимісячного дослідження Північно-західної медицини 30-хвилинна щоденна програма вправ для обличчя покращила вигляд обличчя жінок середнього віку, що призвело до молодшого вигляду.

Якщо мімічні м’язи стають більшими, під шкірою з’являється більше наповнювачів, а міцніші роблять форму обличчя повнішою. Це збільшує об’єм обличчя та протидіє ефектам пов’язаного з витончення жиру та ослаблення шкіри.

Дослідник Гарі Сікорскі розповів, що наведені нижче вправи є природною альтернативою пластичній хірургії.

Йога для обличчя може допомогти покращити кровообіг і поліпшення часто помітні лише через два-три тижні. Шкіра стане більш пружною і м'якою на дотик.

Коли м’язи тонізуються та підтягуються, то це допомагає розгладити тонкі зморшки.

Список вправ

Плавний дотик

Використовуйте кінчики пальців для м'якого масажу шкіри, роблячи кругові рухи. Це сприяє кращому кровообігу і розслабленню м'язів. Робіть до 1 хвилини, не поспішаючи і не сильно натискаючи подушечками.

Підіймання верхньої губи

Зосередьтеся на підтягуванні верхньої губи над верхніми передніми зубами. Підіймайте верхню губу вгору, створюючи опір із відкритим ротом. Повторюйте 5-10 разів.

Посмішка

Зімкніть зуби та посміхніться, не показуючи зубів, змушуючи м’язи щік підніматися. Покладіть пальці на куточки рота та проведіть ними до верху щік, утримуйте 20 секунд.

До того ж такі вправи для обличчя та шиї можна додати: