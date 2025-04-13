Эти украинские фамилии могут указывать на ваши еврейские корни: есть ли ваша в списке?

Во многих семьях происхождение часто окружено загадками и недомолвками. Некоторые из них имеют характерные признаки, которые могут указывать на еврейское происхождение, даже если вы об этом никогда не догадывались.
Какие фамилии указывают на то, что у вас еврейские корни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения израильского филолога Вольфа Московича в Facebook.
Фамилия - это не просто формальность в документах. Для многих - это мостик в прошлое, ключ к истории рода, а иногда и намек на этническое происхождение.
И хотя о еврейских корнях в украинских семьях говорят нечасто, иногда достаточно лишь посмотреть на фамилию, чтобы наткнуться на неожиданные следы.
По словам филолога Вольфа Московича, активное переселение евреев в Украину началось еще в 16 веке. Однако характерные фамилии появились значительно позже - только в 19 веке, когда евреев обязали иметь постоянные фамилии.
Чаще всего они формировались по названиям городов, сел или чертами человека, которого нужно было "записать".
Так возникли, в частности, фамилии:
Часто встречаются и совершенно нетипичные для евреев фамилии, которые возникли из-за фантазий записывавших их чиновников:
Эти фамилии должны были отражать личные черты или просто придумывались на месте. В каждом регионе - свой набор фамилий, поэтому опытные генеалоги по фамилии могут даже определить, из какого населенного пункта происходит семья.
От профессии или деятельности:
Кроме того, к типичным украинско-еврейским фамилиям относятся и такие, которые образованы по географическому признаку:
А также классические "патронимические" фамилии, образованные от имен: