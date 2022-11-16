Эти трюки помогут легко снять наклейки с любой поверхности: не останется клея и царапин

Какие способы использовать

Спирт поможет удалить наклейки и избавиться от остатков клея

Если вы решили снять наклейку или остатки клея с предмета или любой поверхности, то спирт точно поможет.

Для этого нужно взять ткань или губку и смочить в спирте, чтобы затем потереть липкий участок. Если наклейка или остатки клея более устойчивы, чем ожидалось, можно смочить ткань спиртом и положить ее непосредственно на участок.

Также можно воспользоваться бутылкой с распылителем, сбрызнув наклейку спиртом и оставить на несколько минут.

Тепло

Для этого способа понадобится фен. Его нужно будет включить на максимальную температуру и направить на наклейку на 3 или 5 минут. По истечении этого времени вы можете удалить наклейку начиная с углов.

Используйте масло

Необходимо просто нанести на этикетку достаточно плотный слой масла или жира и оставить на 10 минут. Затем можно отклеить наклейку и очистить остатки клея губкой, смоченной в жидкости для мытья посуды.

Кроме того, можно использовать оливковое масло. Просто нанесите чуть-чуть на этикетку и оставьте на несколько минут, а затем удалите.

Теплая вода

Убрать наклейку из посуды или стекла можно с помощью теплой воды. Новую посуду, на которой есть наклейка, необходимо поместить в емкость с теплой водой и оставить на час.