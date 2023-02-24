Эти три знака Зодиака признаны настоящими целителями

Гороскоп может рассказать о чертах характера, присущих людям согласно их дате рождения, то есть знаку Зодиака.

Рак

Раки считаются закрытыми знаками, редко рассказывающими о себе. Однако если попросить их о помощи, они всегда найдут нужные слова и дадут ценный совет.

Представители знака могут утешить и исцелить людей от душевных ран, но если вы просите Раков о помощи, то не забывайте их отблагодарить. Для них очень важно получать благодарность и фидбек за свои старания.

Дева

Девы очень любят порядок, они внимательны к деталям и могут быстро расставить все, даже чужие проблемы, "по полкам". Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, легко решат сложные задачи, дадут совет.

Однако не стоит ожидать, что Девы будут вам сочувствовать. Для них это будет очередной задачей, которую нужно решить. Чтобы исправить ситуацию, они покажут свою поддержку не словом, а делом.

Рыбы

Рыбы часто витают в облаках, считаются слишком эмоциональными - и это их дар и проклятие одновременно. Представителям знака бывает сложно решать даже свои проблемы, потому что они нередко утопают в большом количестве переживаний и лишних мыслей.

Однако если кто-то просит их о помощи, они забывают все свои дела. Рыбы окружат вас заботой, свалят на себя все трудности, они готовы приложить максимум усилий, чтобы помочь человеку.