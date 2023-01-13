Пятница, 13-е перевернет жизнь этих знаков Зодиака. Приготовьтесь!
Гороскоп на пятницу, 13 января, расскажет о знаках Зодиака, для которых этот особый день в календаре станет решающим и может повлиять на их дальнейшую жизнь.
Об этом пишет Сhasdiy.
Близнецы
Гороскоп на 13 января предвещает Близнецам невероятную Фортуну. Особенно повезет на личном фронте – любовь и отношения прекрасно начинать именно в этот день.
Старые нерешенные проблемы с любимыми в этот день могут пройти сами собой. Или самостоятельно начните обсуждение и решение этих проблем – 13 января вам удастся это сделать с минимальным дискомфортом.
Весы
Вам может показаться, что вы еще не готовы к отношениям и определенной зависимости от другого человека. Однако новая любовь стоит на пороге и упорно стучится в дверь.
Может быть, вам страшно прощаться с прошлым и творить новое будущее. Но звезды просят отпустить ваши страхи и войти в новый этап жизни без переживаний.
Козерог
Козороги могут получить неожиданное признание. От кого оно поступит, звезды не знают. Но с 80% вероятностью эта информация изменит ваше отношение к ситуации вокруг. Вы увидите новые пути решения проблем и сможете изменить свою жизнь к лучшему.
Будьте более открыты с окружающими и точно не пропустите ничего интересного.
Ранее мы писали, что строго-настрого запрещено делать в пятницу, 13 января, чтобы не навлечь беду.
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