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Эти знаки Зодиака ждут большие изменения совсем скоро

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 06:30
Эти знаки Зодиака ждут большие изменения совсем скоро Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп до конца недели расскажет о трех знаках Зодиака, которые ожидают неожиданные и крутые перемены в период с 22 по 25 сентября.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

На этой неделе вы сможете завершить все свои дела, проекты, закрыть долги и разрешить конфликты на работе. А также расставить все точки над "i", не исключены расставания в отношениях.

Овны в карьере обнаружат чудеса дипломатии и умение общаться - любые консультации пройдут эффективно и плодотворно. Могут быть незапланированные путешествия, вам следует быть осторожными на дорогах.

Стрелец

На этой неделе вы должны проявить себя в качестве ответственного и надежного сотрудника, поэтому доверие руководства не за горами.

Вас могут продвинуть по карьерной лестнице, предложив хорошую должность, повысить зарплату. Возможны успешные решения любой ситуации за деньги или статус.

Рыбы

В личной жизни может произойти что-то непредвиденное или начнутся отношения, в основе которых лежит не только любовь, но и дружба, общие интересы. Это может быть человек, которого вы давно знаете или дадите шанс своим прежним отношениям.

Время удачное для любого партнерства, возобновление связей как в личной, так и в творческой, и в рабочей сфере.

Также читайте полный прогноз для каждого знака Зодиака.

Ранее мы писали, что к концу года некоторые знаки Зодиака постигнут потери и разочарования.

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