Эти три компонента шампуня провоцируют выпадение волос. Проверьте свои средства

Первичное предназначение шампуней - заботиться о ваших волосах. Но иногда в этих средствах могут содержаться сомнительные ингредиенты, которые не только повреждают волосы, но даже могут способствовать выпадению и ломкости.

О том, каких составляющих в шампуне следует избегать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию She Finds .

Силиконы

"Держитесь подальше от силиконов. Они могут закупорить фолликулы, если использовать их непосредственно на коже головы. Во время использования в качестве кондиционера они могут отягощать тонкие волосы, делая их жирными и тусклыми", - говорит трихолог Керри Йейтс.

Она советует выбирать шампунь, не содержащий силиконов и тяжелых масел.

"Лучше всего использовать легкий шампунь, в состав которого входят нежные поверхностно-активные вещества и натуральные ингредиенты, эффективно очищающие кожу головы", - добавляет Йейтс.

Жесткие шампуни

"Не все шампуни одинаковые. Держитесь подальше от любых шампуней, которые обещают вам суперочистительные свойства. Они не предназначены для ежедневного использования и могут вызвать нездоровые условия для кожи головы. Если все же у вас есть такое средство, используйте его не чаще одного раза в месяц и пользуйтесь им экономно", - объясняет трихолог.

Сухой шампунь

"Большинство людей используют сухой шампунь неправильно. Его следует наносить на волосы, а затем расчесывать, устраняя одновременно с ним грязь", - говорит Йейтс.

Большинство же людей оставляет его на коже головы, из-за чего он накапливается в течение многих дней. Это может вызвать укупорку фолликулов, их воспаление и повреждение.

Как правильно позаботиться о здоровье волос

Йейтс советует не мыть голову слишком часто, потому что это не идет на пользу волосам.

"Мойте голову через день. Ежедневное использование моющих средств может вызвать сухость и раздражение кожи головы", - объясняет трихолог.

Также она советует не носить тугие прически, потому что постоянное вытягивание волос приведет к повреждению фолликула и будет препятствовать нормальному росту.