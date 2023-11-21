Эксперт рассказала, как мытье влияет на выпадение волос

Частота мытья волос всегда остается предметом споров. Есть мнение, что частое мытье важно, особенно после спортзала, если вы хотите избежать жирных и тусклых локонов. Другие утверждают, что необходимо как можно реже мыть локоны, чтобы они оставались здоровыми.

Как связано мытье с выпадением волос, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Нужно ли часто мыть голову?

В последнее время TikRok захлестнул тренд, в котором блогеры долго не моют волосы, утверждая, что это препятствует их выпадению. Но это совсем не так!

Трихолог Кейт Холден рассказала, что слишком долгое отсутствие мытья головы локонов не всегда может быть полезным.

"Мытье волос шампунем жизненно важно для поддержания чистоты наших волос и кожи головы", - сообщила эксперт.

"Шампунь удаляет жир, перхоть, грязь, загрязнения, вредные микроорганизмы и остатки средств по уходу за волосами, которые могут вызвать раздражение кожи головы, а также сделать волосы тусклыми, спутанными и похожими на солому", - отметила трихолог.

Также Кейт отметила, что использование шампуня, не подходящего для вашего типа волос, также может привести к их повреждению или перегрузке, что со временем может привести к их повреждению.

"Не мыть волосы как можно дольше бесполезно, но и перемывать волосы тоже не стоит", - добавила она.

Вместо того, чтобы ломать голову над тем, как часто нужно мыть голову, Кейт предложила обратить более пристальное внимание на средства для гигиены.

"Это правда, что если вы ежедневно моете голову жесткими шампунями, ваша кожа головы может выделять больше кожного сала, чтобы попытаться это компенсировать. Поэтому в этом случае может помочь уменьшение частоты мытья головы или переход на более мягкий шампунь", - подчеркнула Кейт.

Трихолог предложила относиться к гигиене волос так же, как и к остальному телу.