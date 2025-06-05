Эти традиционные украинские продукты почти невозможно найти в США: какая причина?

Украинская кухня богата уникальными продуктами, которые формировались веками. Однако для украинцев, проживающих в США, найти некоторые из них - настоящий вызов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие именно это продукты и в чем кроются причины их отсутствия в Америке.
Гречка - один из самых любимых продуктов в Украине, известная своей питательностью и пользой для здоровья. В США она не является популярной, и часто ее можно найти только в специализированных магазинах или по завышенным ценам.
Это связано с тем, что гречка не входит в традиционный американский рацион, а также из-за ограниченного импорта и низкого спроса. Многим украинцам приходится заказывать гречку онлайн или привозить ее из поездок домой.
Сметана является неотъемлемой частью многих украинских блюд. В США, хотя и присутствуют кисломолочные продукты, сметана с характерным вкусом и консистенцией встречается редко.
Местные аналоги часто имеют другой вкус из-за различий в технологии производства и использовании стабилизаторов. Поэтому приготовление борща или вареников без настоящей сметаны для эмигрантов часто теряет свою аутентичность.
Ряженка - уникальный украинский кисломолочный напиток, изготовленный из запеченного молока. В США она практически неизвестна, и найти ее в магазинах почти невозможно.
Это связано с отсутствием традиции потребления подобных продуктов и сложностью в производстве.
Квашеная капуста - традиционное украинское блюдо, богатое витаминами. В США ее можно найти, но часто она имеет другой вкус из-за добавления специй, таких как тмин, что не характерно для украинского рецепта.
Это делает его менее привлекательным для тех, кто привык к аутентичному вкусу. К тому же, процесс натурального брожения здесь не всегда соблюдается, что влияет на качество и пользу продукта.
Мягкий сыр - основа многих украинских блюд, таких как сырники. В США его аналоги, такие как "cottage cheese" или "ricotta", имеют другую текстуру и вкус. Это затрудняет приготовление традиционных блюд по аутентичным рецептам.
Квас - натуральный ферментированный напиток из ржаного хлеба, хорошо известный всем украинцам.
В США продаются только пастеризованные или газированные версии, которые совсем не напоминают домашний квас из бочки. Настоящий вкус знаком разве что эмигрантам или ценителям восточноевропейской кухни.
Соленое сало - настоящий символ украинской кухни, который трудно представить вне контекста национальной культуры.
В США его практически невозможно найти в классическом виде - свежезасоленное, с чесноком и перцем. Часто местные воспринимают сало как экзотику или вообще как непригодный к употреблению продукт.
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При написании использовались следующие источники: издания "Голос Америки", Би-Би-Си.