Эти способы об "экономии" отопления ложь: они существенно увеличивают счета

Мифы об экономии на отоплении

Установка "разумного" счетчика

Многие думают, что типы счетчиков электроэнергии, которые называют "умными", должны экономить. Однако, они показывают только данные о потреблении, но позволяют уменьшить потребление и сэкономить деньги.

Электрические обогреватели эффективнее центрального отопления

В течение многих лет люди считали, что подключить мобильный электрический обогреватель дешевле, чем установить отопление.

Однако электрические обогреватели только увеличивают затраты на электроэнергию. Они расточительно тратят энергию, создавая не только тепло, но и шум.

Выключать отопление, когда никого нет дома

Часто люди, когда идут на работу, выключают отопление, ведь думают, что это поможет сэкономить. Однако это не так.

Когда вы вернетесь, то запуск отопления будет нуждаться дополнительного потребления электроэнергии, что повлияет на счета.

Включить отопление на максимальную мощность, чтобы быстрее обогреть дом

Многие думают, что это поможет быстрее нагреть жилье, но это не так. Дом будет нагреваться за одинаковое время, независимо от того, доходит ли температура до 20 или 30 градусов.

Уже ночью вам может оказаться слишком жарко, ведь вы использовали слишком много энергии, чем нужно. В результате также потратите больше денег.