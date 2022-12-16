Эти способы помогут сделать стеклоомыватель для авто дома: потратите минимум средств

Как сделать жидкость для стеклоочистителя

Водители знают, что загрязненное лобовое стекло значительно ухудшает видимость, особенно зимой, когда идет дождь или снег. Если у вас закончилась жидкость для омывания лобового стекла автомобиля, его можно сделать дома и расходы будут минимальны.

В частности, для такого способа понадобится:

дистиллированная вода;

большая бутылка;

средство для мытья окон 250мл.

В пустую бутылку добавьте дистиллированную воду примерно полную бутылку. Затем добавьте средство для мытья стекла, закройте бутылку и энергично встряхните, чтобы получить однородную смесь.

Добавим, что желательно использовать средство для чистки стекла, которое не образует пены или разводов, поскольку это может повлиять на видимость.

Важно использовать дистиллированную воду, поскольку она не содержит минеральных солей и не вызывает образования известкового налета.

Использование водопроводной воды может привести к накоплению минеральных отложений на насосе и форсунках омывателя автомобиля.

Также, прежде чем наполнять бачок омывателя лобового стекла, обязательно проверьте раствор на стекле. Просто налейте небольшое количество на чистую ткань и протрите лобовое стекло. Смесь должна очищать стекло и не оставлять следы.

Стеклоочиститель из нашатырного спирта и мыла

Необходимо в емкость объемом 5 л налить 4 л дистиллированной воды. Далее добавить одну столовую ложку моющего средства и 10 мл нашатырного спирта.

После этого закройте бутылку и встряхните до получения однородной смеси.

В конце проверьте раствор на углу лобового стекла, чтобы убедиться, что он не пенится.