Эти способы помогут разговорить даже самого закрытого человека
Не все люди, которые попадаются вам на пути, могут быть говорящими и способными быстро поддержать диалог. Часто это могут быть даже деловые партнеры или члены семьи.
Как разговорить даже самую закрытую личность - читайте ниже в материале Styler.
Выберите правильное место и время
Понятно, что когда вам нужно обсудить что-нибудь личное, лучше выбирать спокойную обстановку. Не стоит начинать серьезный разговор, если вас или вашего собеседника что-то сильно беспокоит.
Не лучшее время для диалога также вечер после рабочего дня, потому что для эффективного разговора нужна свежая голова.
Задавайте вопрос открыт
Вопрос может быть открытым и закрытым. Открытое - это то, на которое есть много вариантов ответов. Но если вы спросите человека что-то вроде: "Тебе раздражен, потому что я не предупредила о его приезде?", это может вызвать волну злости.
Поэтому лучше задавать вопросы так:
- Что тебя беспокоит?
- Тебя что-то беспокоит?
- Расскажи, как тебе сейчас живется
- Хочешь о чем-нибудь мне рассказать?
Если беседа все равно не клеится, зайдите издалека. Можно спросить, как дела на работе, дома или что-нибудь. Вероятно, собеседник начнет рассказывать, а вы просто поддерживайте его.
Будьте внимательны
Покажите собеседнику, что вам действительно интересно его слушать. Это можно делать киванием, поддакиванием. Также можно использовать соответствующие фразы типа: "Это так интересно", "Я этого не знал", "Да, теперь я понимаю".
Во время разговора не отводите глаз, чтобы не складывалось впечатление, что вам скучно.
Заинтересованность в собеседнике - важнейшее качество (фото: Freepik)
Ориентируйтесь на собеседника
Не забывайте, что все люди - это индивидуальности. То есть, как вы ведете беседу с одним, может не сработать с другим.
Поэтому ведите диалог в соответствии с обстоятельствами, жизнью и текущими делами собеседника. К тому же, таким образом, вы проявите дополнительный интерес.
Следите за эмоциями
Почти всегда по мимике человека можно понять, приятна ему определенная тема или наоборот. Хороший собеседник - это тот, который замечает реакции и эмоции человека напротив.
Если видите какую-нибудь эмоцию, хорошую или плохую, спросите об этом.
Высказывайте свое мнение
Беседа - это двустороннее понятие. То есть разговор, где один только говорит, а другой - слушает, будет малоэффективным.
Если по определенному вопросу у вас есть свое убеждение, выскажите его, обоснуйте и, возможно, начните дискуссию. Однако избегайте оскорблений и переходов "на личности".
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