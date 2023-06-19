Эти способы помогут избавиться от жевательной резинки на одежде

Утюг

Прекрасный способ избавиться от жвачки. Также это подойдет в случаях, если резинка приклеилась к одеялу, покрывалу или другим большим вещам.

Сначала нужно на место резинки положить картон или маленький кусочек ткани. Нагреть утюг и провести ею по ткани или картонке, после чего резинка должна приклеиться к материалу.

Кипяток

Сначала надо облить участок одежды крутым кипятком, где прилипла резинка и потереть щеткой.

При этом очень важно, чтобы вода была чистой от накипи. Если способ не дал сразу ожидаемого результата, нужно опустить загрязненную часть одежды в кастрюлю с крутым кипятком и подержать там около минуты, после чего снова попытаться очистить щеткой.

Уксус

Столовый уксус - это универсальный очиститель разных поверхностей от разных пятен. Для того чтобы отчистить вещи от жвачки, нужно нагреть уксус, смочить им пятно от жвачки и упорно чистить пятно с помощью жесткой щетки.

Фен для волос

Чтобы избавиться от жвачки, необходимо включить фен на максимум мощности и держа его в руках, направить горячий воздух на загрязненный участок одежды.

Разогретая феном жвачка легко отстанет даже от шерстяного свитера. Для этого придется немного потереть щеткой.

Заморозка

Сначала нужно положить вещь в полиэтиленовый пакет так, чтобы жвачка оказалась сверху.

Внимательно смотрите, чтобы она не пристала к другим участкам ткани. Положите пакет с одеждой и положите в морозильную камеру и оставьте там на 1-2 часа. Замерзшая жевательная резинка легко отпадет сама.

Жидкость для снятия лака, ацетон

Ацетон лучше использовать только для плотных тканей, для деликатных он не подойдет. Нанесите немного средства на ватный диск и обработайте загрязненный участок одежды. Оставьте раствор на несколько минут, после чего осторожно удалите резинку ножом.