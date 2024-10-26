Эти сорта капусты не подходят для квашения и маринования: будет вонять и разлазиться

Квашеная капуста - вкусная витаминная закуска для зимы, которую готовят чуть ли не каждую осень. Однако некоторые сорта капусты категорически нельзя квасить или мариновать - такая заготовка будет невкусной.

Какие сорта капусты нельзя квасить

Несмотря на то, что наиболее популярной капустой для заквашивания белокочанная, даже краснокочанную и цветную капусту можно заготовить на зиму.

Но капусту определенных сортов не следует выбирать - овощ просто "расползется" с неприятным запахом, ведь в нем будет мало сахаров и клетчатки, необходимых для ферментации.

"Топаз"

Такая краснокочанная капуста отличается плотностью текстуры, а при созревании может весить 2,5 кг. Высаживают "Топаз" в марте или апреле.

Поскольку срок созревания этого сорта составляет 96 дней, в овощах недостаточно элементов, необходимых для сквашивания.

"Июньская"

Хотя гибриды сортов можно использовать для заквашивания, следует использовать поздние или зимние сорта. Капуста "Июньская" относится к ранним - продолжительность созревания составляет 100-110 дней.

Из-за своих вкусовых свойств лучше использовать гибрид в салатах и свежих блюдах, но никак не для заквашивания.

"Дитмаршер Фрюер"

Хотя срок созревания этого популярного сорта капусты составляет 112 дней от посадки, "Дитмаршер Фрюер" также относится к раннеспелым сортам.

Несмотря на то, что такая капуста отличается устойчивостью к заболеваниям, эту разновидность категорически не рекомендуют использовать для заквашивания. Лучше использовать овощи в салатах.

"Летняя Альфа"

Этот сорт популярен для выращивания рассадным методом в теплицах или под укрытиями. Теплолюбивую капусту высаживают открыть почву в конце мая, а созревает она через 90 дней.

Из-за непродолжительных сроков созревания, а также плотности соцветий, не стоит использовать сорт "Летняя Альфа" для заквашивания.

"Дымерская"

Капуста "Дымерская" относится к ранним сортам с достаточно коротким сроком созревания - всего 70-75 дней. Этот сорт отличается стойкостью к бактериям и болезням, а также повышенным содержанием витамина C, что влияет на вкус.

Но употреблять такую капусту лучше в свежем виде - иначе ее вкус не только потеряется во время квашения, но и испортится.