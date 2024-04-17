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Эти сорта кабачков следует посадить на огороде и они порадуют вас урожаем

Фото: Какие сорта кабачков сажать на огороде (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

На огороде можно выращивать много сортов кабачков, но лучший выбор будет зависеть от вашего региона, климата и ваших собственных предпочтений.

Какие сорта овоща лучше посадить на огороде - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какие сорта кабачков посадить на огороде

Вот несколько популярных сортов кабачков, которые могут вам понравиться:

Обычный зеленый кабачок (Zucchini)

Это один из самых распространенных сортов. Он имеет темно-зеленую кожуру и белую мякоть.

Кабачок "Yellow Crookneck"

Этот сорт имеет желтоватую кожуру и изогнутую форму. Он имеет нежный вкус и отлично подходит для приготовления на гриле.

Кабачок "Pattypan"

Этот сорт имеет форму, похожую на тарелку, с гофрированными краями. Он доступен в разных цветах, таких как белый, желтый или зеленый.

Кабачок "Tromboncino"

Этот сорт имеет длинную, изогнутую форму, подобную тромбону. Он очень нежный вкус и отлично подходит для приготовления на гриле или для использования в жареных блюдах.

Кабачок "Eight Ball"

Этот сорт имеет шарообразную форму и темно-зеленую кожуру. Он идеально подходит для начинки и приготовления в духовке.

 

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