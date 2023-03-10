Эти сорта свеклы - самые сладкие. Названия лучших корнеплодов

Причины отсутствия сладости у свеклы

Этот корнеплод очень любит богатую органикой землю, хорошо разрыхленную, чтобы был достаточный доступ воздуха к корневой системе. Поэтому на участок, предназначенный для сева свеклы, уже с осени вносят перегной.

Если почва глинистая, ее надо рыхлить - например засыпать грядки песком и хорошо перекапывать. На плотной земле корнеплоды приобретают горьковатый привкус.

Свекла очень требовательна к влаге в начале сезона и при росте корнеплодов. Если она растет в сухом месте, корнеплоды, как и на плотных почвах, вырастают горькими.

Народные способы повышения сахаристости

Говорят, что в этом помогает обычная поваренная соль. При росте свеклу нужно полить раствором: 1 чайная ложка соли на ведро воды (на 1 кв. м).

Кроме этого, для хорошего вкуса корнеплодов нужны подкормки настоем коровяка и древесной золой (3 стакана на 1 кв. м). Зола помимо питания еще и уменьшает кислотность почвы.

Принципиально важное значение имеет:

выбор качественных семян;

правильный уход - достаточный равномерный полив, поддержание постоянной увлажненности и рыхлости почвы, доступ воздуха к корням, прореживание всходов, правильная подкормка и залуживание грунта, поддержка рН 6,5-7,5, прополка, мульчирование;

размер собранных корнеплодов не должен превышать 5-6 см, поэтому свеклу не следует переращивать.

Выберите правильный сорт свеклы (фото: pixabay)

Лучшие сорта свеклы

Ранний:

Латифа - очень ранний сорт, отличается стойкостью к засухе, высокой сахаристостью 20,2%.

Кларин характеризуется быстрым ростом корнеплода и накоплением сахара, сахаристостью 18,9%.

Акация - отличительной чертой является устойчивость к болезням и засухе, высокое содержание сахара, сахаристость 18,5%.

Среднеспелые:

Искра - отлично сочетает высокую урожайность и сахаристость 19,3%, толерантен к болезням.

Цезария характеризуется высокой стойкостью к заболеваниям, высокой сахаристостью - 19%.

Андромеда - высокоурожайный сорт с крупными корнеплодами, толерантный к болезням, сахаристость 18,5%.

Казимира - хорошо сохраняется, обладает устойчивостью к заболеваниям, высокой сахаристостью - 19,8%.

Поздние:

Эфеса - высокоурожайный гибрид, устойчивый к болезням и засухе, сахаристость - 18,2%.

Родерика - быстро растущий, высокопродуктивный, устойчивый к болезням и засухе гибрид с сахаристостью - 18,3%.

Концепта - высокопродуктивный, быстро растущий, толерантный к заболеваниям гибрид, сахаристость которого составляет 18,6%.