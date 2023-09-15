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Превышение нормы в разы. Где в Европе самый грязный воздух: города

Пятница 15 сентября 2023 16:30
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Превышение нормы в разы. Где в Европе самый грязный воздух: города Фото: Пейзаж в Париже (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Загрязненным воздухом в Европе дышат 98% жителей. Только в четырех странах нет превышения норм: Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции.

В каких городах Европы загрязненность воздуха самая высокая, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DW.

В 2022 году 98% населения Европы проживало в регионах, где концентрация мелких частиц и пыли в воздухе превышала установленную ВОЗ норму – 5 микрограмм на кубометр. Такие данные получили в результате анализа данных со спутника Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS), который провели DW совместно с European Data Journalism Network.

В регионах Европы с наиболее загрязненным воздухом этот показатель в среднем за год – до 25 микрограмм. Хотя качество воздуха в Европе лучше, чем в других местах планеты (например, в Индии показатель может достигать более 100 микрограмм), загрязненность все равно вредит здоровью.

Наиболее загрязненный воздух в Европе сейчас – в долине реки По в Италии и крупных европейских городах: Афины, Барселона и Париж. В середине февраля 2023 года многие города в Италии накрыл смог. В Милане, Падуе и Вероне загрязненность воздуха превышала 75 микрограмм на кубометр. Одна из причин была в том, что регион окружен горами, поэтому загрязненный воздух из-за отопления и транспорта остается в долине.

Если бы крупные города Европы снизили показатель загрязненности воздуха на 5 микрограмм, можно было бы избежать 100 тысяч смертей. К такому выводу пришли авторы исследования на основе данных за 2015 год, которое опубликовано в научном издании The Lancet.

В некоторых регионах Польши загрязненность воздуха является самой высокой в Европе. Но власти принимают меры, чтобы показатели снижались. В частности, было принято решение модернизировать систему отопления во многих жилых домах, производившую много дыма.

Превышение нормы в разы. Где в Европе самый грязный воздух: городаФото: Краков зимой (pixabay.com)

К примеру, в Кракове в 2018 году загрязнение воздуха достигало 25 микрограмм. В 2019 году в регионе запретили отапливать дома дровами и углем. К концу 2022 года показатели снизились почти до нормы.

Воздух стал чище и в Варшаве, Познани и Катовице. В Варшаве с 1 октября 2023 года запрещают отапливать дома дровами и углем.

Напомним, мы писали, почему европейский город ограничивает использование воды для туристов.

Также мы говорили, что столица Нидерландов запретила целый вид туризма с целью минимизировать вред экологии.

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Италия Польша Париж Загрязнение воздуха
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