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Эти шоколадные кексы в чашке удивят всех: рецепт приготовления экспресс-десерта на завтрак

Рецепт шоколадных кексов в чашке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Когда на приготовление большого торта или пирога не хватает времени, на помощь придет рецепт простого десерта в микроволновке. Он будет невероятно шоколадным, ароматным и вкусным.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Список ингредиентов

Требуется всего 15 минут, чтобы шоколадно-кофейные кексы в чашке можно было есть. Это идеальный десерт отлично подойдет на завтрак или как сладкая закуска к приходу гостей.

Особенность этого рецепта в том, что вам не нужны даже весы, а достаточно только мерной ложки.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

  • мука пшеничная - 100 г
  • какао-порошок - 30 г
  • растворимый кофе - 10 г
  • сахар - 40 г
  • молоко - 50 мл
  • яйца куриные - 1 шт.
  • масло сливочное - 50 г
  • ванильный сахар - 5 г
  • разрыхлитель - 5 г
  • сахарная пудра - 10 г

Легкий способ приготовления

Сначала нужно просеять муку, добавить какао, растворимый кофе, ванильный сахар, разрыхлитель и растопленное масло (10 г оставьте для смазывания чашек).

Затем яйцо взбейте с сахаром до легкой пены и введите в тесто вместе с молоком. Перемешайте до однородности - тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.

Смажьте 2 чашки объемом 150 мл маслом и налейте тесто на 2/3 объема.

После этого выпекайте в микроволновке 2-3 минуты при максимальной мощности. Проверьте готовность кексов зубочисткой - она должна выйти из теста сухой.

В конце посыпьте шоколадно-кофейные кексы сахарной пудрой.

Шоколадные кексы в чашке (фото: Deposhit photos)

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