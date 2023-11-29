Эти шоколадные кексы в чашке удивят всех: рецепт приготовления экспресс-десерта на завтрак

Когда на приготовление большого торта или пирога не хватает времени, на помощь придет рецепт простого десерта в микроволновке. Он будет невероятно шоколадным, ароматным и вкусным.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Требуется всего 15 минут, чтобы шоколадно-кофейные кексы в чашке можно было есть. Это идеальный десерт отлично подойдет на завтрак или как сладкая закуска к приходу гостей.
Особенность этого рецепта в том, что вам не нужны даже весы, а достаточно только мерной ложки.
Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:
Сначала нужно просеять муку, добавить какао, растворимый кофе, ванильный сахар, разрыхлитель и растопленное масло (10 г оставьте для смазывания чашек).
Затем яйцо взбейте с сахаром до легкой пены и введите в тесто вместе с молоком. Перемешайте до однородности - тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.
Смажьте 2 чашки объемом 150 мл маслом и налейте тесто на 2/3 объема.
После этого выпекайте в микроволновке 2-3 минуты при максимальной мощности. Проверьте готовность кексов зубочисткой - она должна выйти из теста сухой.
В конце посыпьте шоколадно-кофейные кексы сахарной пудрой.
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