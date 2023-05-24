Эти шесть фраз сразу выдают инфантильного человека с головой: на что обратить внимание

"Это не я", "Это он сделал"

Так обычно говорят маленькие дети, чтобы избежать ответственности за какой-то проступок. Если взрослый человек постоянно обвиняет кого-то другого в своих проблемах, он перекладывает ответственность за то, в чем виноват сам. И это признак инфантильности.

Такие люди очень ненадежны. Еще большим признаком незрелости является максимально жесткое отстаивание своей позиции невиновности.

"Я не знаю, что хочу делать"

Если такая фраза из уст взрослого человека звучит очень часто, то это тоже признак инфантильности. С одной стороны, это показывает, что человек еще абсолютно незрелый, с другой - человек принимает тот факт, что не знает, чего хочет.

Психологи считают, что в данном случае еще не все потеряно, так как осознание факта и признание в этом - требует смелости. А это уже черта сильных и взрослых людей.

"Я этого не говорил"

Тут особое значение имеет, как часто человек употребляет эту фразу и в каких ситуациях. Если это говорят с целью обмануть - перед вами точно инфантильный человек. Порой бывает так, что человек действительно ничего не обещал и лишь обсуждал некоторые идеи.

Но бывает и наоборот - обещаний было сделано много, а при попытке напомнить об этом, звучит "я этого не говорил". Незрелая личность считает, что таким образом ей все сойдет с рук.

"Не знал, что это так важно для тебя"

Инфантильные люди редко задумываются о других, а тем более об их чувствах. Для них почти все в жизни - это игра или не имеет особого значения в принципе. Они ошибочно считают, что серьезность окружающих - это что-то удивительное или странное, а свое восприятие мира - нормальным.

"Ты меня об этом не просил"

Вечные взрослые дети никогда не предложат свою помощь. Они будут ждать, пока их попросят об услуге. И в ответ на претензии от них можно услышать, что нужно было просто попросить. Даже в ситуации, когда было очевидно, что помощь действительно нужна.

Такие проявления стоит воспринимать как проявление инфантильности. Взрослый человек обычно предлагает свою помощь, когда она нужна или извиняется за то, что не сориентировался в какой-то ситуации.

"Я такой, какой есть", "Мы все (женщины или мужчины) так устроены"

Люди с ярко выраженной инфантильностью в характере часто объясняют свое странное и нездоровое поведение тем, что они такими родились и не могут этого исправить. Кто-то оправдывается полом, кто-то возрастом, кто-то воспитанием и так далее.

Взрослые зрелые люди стараются улучшить себя и внимательно выслушивают критику, так как понимают, что со стороны порой видно намного лучше.

Кроме вышеперечисленных проявлений инфантильности, есть и другие признаки: неумение рассчитывать бюджет, вранье, нарушение границ, обесценивание или уменьшение чужих достижений, стереотипное мышление, неумение принимать критику.