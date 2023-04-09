Эти растения по-настоящему едят насекомых. Вот как выглядят зеленые хищники (фото)

Растения-хищники, которые способные кого-то съесть - не фантастика. В природе действительно существует несколько видов, которые охотятся на насекомых и их жертвой могут стать даже позвоночные животные.
О том, как выглядят эти "зеленые монстры", пишет House digest.
Пожалуй, самым популярным насекомоядным растением есть Венерина мухоловка (Dionaea muscipula). Это растение имеет "челюсти", выстланные крошечными волосками и небольшие выступы, похожие на зубы. Когда насекомое попадает внутрь этой пасти, она закрывается, захватывая жертву в ловушку.
Венерины мухоловки являются одними из немногих мясоядных растений, использующих любые движения для захвата насекомых. Растение походит из Северной и Южной Каролины. Оно ловит разнообразных жуков, включая муравьев, пауков, жуков и, конечно, летучих насекомых.
Калифорнийская лилия или лилия-кобра (Darlingtonia californica) имеет необычные листья в форме кувшина. Эти листья узкие и глубокие, они образуют идеальную ловушку. Внутри чашки помещается сладкий нектар, и как только насекомое проникает внутрь, чтобы попробовать его, ему трудно выбраться.
Листья растения покрыты дырками, которые создают разные оттенки, что дезориентирует жуков, пытающихся убежать. Большинство насекомых устают и падают глубже в чашу, в которой ферментативная жидкость медленно их "переваривает".
Эти хищные растения встречаются преимущественно во влажных местах.
Кувшин пурпурный (Sarracenia purpurea), как и лилия-кобра, также выглядит угрожающе. Это растение, которое часто называют обезьяньей чашкой, разумно, когда речь идет о выживании.
Эти растения выделяют сладкий аромат, привлекающий насекомых. Когда животные оказываются в кувшине, становится слишком поздно. Насекомые быстро растворяются в кислотной жидкости.
Пурпурные кувшины способны захватывать даже позвоночных животных. New Scientist сообщал, что в 2019 году ученый заметил саламандру, попавшую в ловушку в кувшин, во время изучения этого растения их в Канаде.
Другой разновидностью кувшинных растений является тропические Nepenthes, и это, пожалуй, самая удивительная из всех разновидностей. Кувшины на этих растениях не направлены вверх, а скорее свисают со стебля и наполнены вкусным нектаром.
Он привлекает жуков своим сладким запахом. Когда насекомое садится на край кувшина, оно проскальзывает внутрь. Интересно, что некоторые личинки, муравьи и один вид лягушек могут выжить в опасном нектаре.
Капская росичка (Drosera capensis) может быть одним из самых интересных мясоядных растений. Эти растения имеют длинные стебли, которые иногда называют щупальцами, с тонкими волосками, покрытыми блестящими капельками, которые привлекают насекомых.
Стебли капской росянки могут двигаться, когда им нужно схватить добычу. Как только насекомое попадает в ловушку на стебель, соседние стебли смыкаются вокруг него, делая невозможным побег животного.
Эти растения также разумны, поскольку могут различить насекомое, лист или каплю воды. Этот хищник южной Африки растет в тропических районах.
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