Никогда не ставьте эти растения на подоконник: через несколько дней они погибнут

Когда мы покупаем растения, то важно знать, как правильно за ним ухаживать. Полив, освещение, поддержание уровня влажности воздуха - это необходимые составляющие для любого растения. Однако есть немало видов, которые, наоборот, не любят прямые солнечные лучи.

Какие растения нельзя ставить на подоконник

Некоторые растения предпочитают расти во влажных или малоосвещенных местах.

Орхидея предпочитает влажность

Такому растению требуется влажность для развития. Если окна выходит на юг, то следует установить штору, чтобы защитить орхидею от солнечных лучей. Кроме того, температура в помещении должна быть от 16 до 24°C.

Орхидею нельзя ставить на подоконник (freepik)

Рождественский кактус не любит жары

Рождественский кактус не любит прямых солнечных лучей. Поэтому его следует держать как можно дальше от любого источника тепла и оставлять в месте с температурой от 18 до 21°C днем ​​и от 13°C до 18°C ​​ночью.

Его можно разместить возле окон, но не на подоконнике. Также избегайте холодных сквозняков, которые вредны для этого растения.

Рождественский кактус нельзя ставить на подоконник (freepik)

Пуансетия

Пуансетия - это растение, которое растет преимущественно зимой. Для ухода за ней следует выбрать светлое место как можно дальше от подоконников и других источников тепла, таких как батареи.

Кроме того, это растение не любит сквозняков и может оставаться здоровым при температуре от 15°C до 21°C. Солнце может высушить красные листья растения и повредить их.

Пуансетию нельзя ставить на подоконник

Цикламен

Это растение тоже плохо переносит жару. Потому зимой его лучше держать подальше от подоконников и батарей.

Где нельзя хранить Цикламен (wikipedia)

Лучше ее хранить в светлом, прохладном и проветриваемом месте при температуре 16°C. Если у вас нет прохладного места, то можно отдать предпочтение подоконнику, расположенному к северу. Таким образом, цикламен сможет цвести с сентября по май.

Амариллис

До начала цветения перенесите амариллис в сухое прохладное место с температурой около 15°C. Когда процесс начался, перенесите его в более теплое место, чтобы стимулировать его рост. Температура должна быть от 24 до 26°C.

Когда цветы распустятся, важно поставить его в более прохладное место.

Амариллис нельзя хранить на подоконнике (freepik)