Натріть цим натуральним засобом листя кімнатних рослин і вони будуть блищати

Кімнатні рослини будуть радувати яскравим листям і пишним цвітінням, якщо рослини тримати в чистоті. Домогтися чудового блиску листя можна без використання хімічних засобів, якщо знати прості поради щодо догляду за рослинами.

Що зробити, щоб листя рослин блищало - читайте нижче .

Використайте молоко

Суміш молока та води у співвідношенні 1:1 допоможе не лише відполірувати листя рослин до блиску, а й захистити їх від шкідників.

Бананові шкірки

Бананова шкірка містить велику кількість корисних мікроелементів, включаючи мідь (Cu), кальцій (Ca), фосфор (P) та залізо (Fe).

Зазвичай садівники застосовують шкірки для підживлення квітів.

Зокрема, протираючи рослини шкірками банана, вдасться очистити квіти від пилу та наситити листя корисними мікроелементами.

Процедуру можна проводити не частіше 1 разу на 30 днів.

Оливкова олія

Її потрібно нанести на поверхню серветки або губки у невеликій кількості і протирати листя 1 раз на 15-20 днів.

Лимонний сік

У 200 мл теплої води потрібно розчинити 2 ч. л. лимонного соку, та губкою, змоченою в отриманому розчині, очистити від пилу листя рослин.

Яке листя не можна протирати: